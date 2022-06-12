Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı

Haberler - ntv.com.tr | 12.06.2022 - 10:55 - Son Güncelleme : 12.06.2022 - 11:00

Pop müziğin yıldızı Britney Spears, önceki gün uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Sam Asghari ile evlendi. Aile yakınlarını düğününe davet etmeyen şarkıcının, annesini de davet etmediği ve annesinin bu duruma tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 1

Pop müziğin yıldızı  ve uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Sam Asghari önceki gün görkemli bir düğünle evlendi. 

Çiftin düğününe dünyaca ünlü birçok isim katıldı. Ancak düğünde aile üyeleri yer almadı. 

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 2

ANNESİNİ DAVET ETMEDİ

Spears'ın annesi Lynne Parnell'ın düğüne davet edilmediği ortaya çıktı. Olay, şarkıcının annesinin bu duruma tepki göstermesiyle anlaşıldı.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 3

YORUM YAPARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcı, düğününün ardından sosyal medya hesabından mutlu karelerini paylaştı ve annesi Lynn da kızının bu mutlu karesine yorum yaparak tepkisini belli etti.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 4

"BU SENİN HAYALİNDEKİ DÜĞÜN"

Lynn, Spears'ın fotoğrafının altına, “Parıldıyorsun ve çok mutlu görünüyorsun. Bu senin hayalindeki düğün! Evinizde olması da bunu oldukça duygusal ve özel kılmış. Senin adına çok mutluyum. Seni seviyorum” yorumunu yaptı.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 5

BABASI VE KIZ KARDEŞİNİ DE İSTEMEDİ

40 yaşındaki şarkıcının düğününe annesinin yanı sıra, 13 yıllık vasilik mücadelesini mahkeme kararıyla kazanan babası Jamie Spears'ı ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears’ı da davet etmediği  ortaya çıktı.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 6

ABİSİ DAVETİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan Spears'ın düğününe abisi Bryan Spears'ı davet ettiği ancak Bryan'ın kardeşinin düğününe kendi isteğiyle katılmadığı öğrenildi.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 7

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çifti mutlu günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmazken, Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton, Donatelle Versace ve oyuncu Drew Barrymore davete katılan isimler arasındaydı.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 8

AFTER PARTİ POZU

Spears’ın eski dostlarından biri olan ikonik şarkıcı Madonna da Spears ile after parti pozu verdi.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 9

Davete katılan diğer ünlü isimler de Spears ile mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı - 10

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