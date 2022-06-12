Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı

Haberler - ntv.com.tr | 12.06.2022 - 10:55 - Son Güncelleme : 12.06.2022 - 11:00
Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Sam Asghari önceki gün görkemli bir düğünle evlendi.
Çiftin düğününe dünyaca ünlü birçok isim katıldı. Ancak düğünde aile üyeleri yer almadı.
Spears'ın annesi Lynne Parnell'ın düğüne davet edilmediği ortaya çıktı. Olay, şarkıcının annesinin bu duruma tepki göstermesiyle anlaşıldı.
Şarkıcı, düğününün ardından sosyal medya hesabından mutlu karelerini paylaştı ve annesi Lynn da kızının bu mutlu karesine yorum yaparak tepkisini belli etti.
Lynn, Spears'ın fotoğrafının altına, “Parıldıyorsun ve çok mutlu görünüyorsun. Bu senin hayalindeki düğün! Evinizde olması da bunu oldukça duygusal ve özel kılmış. Senin adına çok mutluyum. Seni seviyorum” yorumunu yaptı.
40 yaşındaki şarkıcının düğününe annesinin yanı sıra, 13 yıllık vasilik mücadelesini mahkeme kararıyla kazanan babası Jamie Spears'ı ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears’ı da davet etmediği ortaya çıktı.
Öte yandan Spears'ın düğününe abisi Bryan Spears'ı davet ettiği ancak Bryan'ın kardeşinin düğününe kendi isteğiyle katılmadığı öğrenildi.
Çifti mutlu günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmazken, Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton, Donatelle Versace ve oyuncu Drew Barrymore davete katılan isimler arasındaydı.
Spears’ın eski dostlarından biri olan ikonik şarkıcı Madonna da Spears ile after parti pozu verdi.
Davete katılan diğer ünlü isimler de Spears ile mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.