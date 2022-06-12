Britney Spears'e annesinden tepki: Düğüne davet edilmediği için kızdı

"BU SENİN HAYALİNDEKİ DÜĞÜN"

Lynn, Spears'ın fotoğrafının altına, “Parıldıyorsun ve çok mutlu görünüyorsun. Bu senin hayalindeki düğün! Evinizde olması da bunu oldukça duygusal ve özel kılmış. Senin adına çok mutluyum. Seni seviyorum” yorumunu yaptı.