Brooke Shields 20’li yaşlarında uğradığı cinsel saldırıyı yıllar sonra ilk kez anlattı

"YOL BOYUNCA AĞLADIM"

Shields, o otel odasında kendisine saldıran kişinin olay bittikten sonra sanki neler olduğunu bilmiyormuş gibi göründüğünü söyledi. Korku dolu anların ardından tecavüzcünün ona kapının açık olduğunu söyleyince de Shields, odadan çıkıp asansöre bindiğini, kendini bir taksiye attığını anlattı. Sonra da şunları söyledi:

"Arkadaşımın evine gidene kadar yol boyunca ağladım."

Shields, Pretty Baby filminin gösteriminden önce The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda bu cinsel saldırı olayını, belgeselin yönetmeni Lana Wilson'a anlatma konusunda emin olmadığını söyledi. Bir dönem Hollywood'u kasıp kavuran #metoo hareketi sırasında bu konuda suskun kalan Shields, neden şimdi konuştuğunu da şöyle anlattı:

"Aslında bunu belgeselde anlatıp anlatmayacağımı bilmiyordum, bu konuda bir fikrim yoktu. Ama konuşmak için doğru zaman olduğunu fark ettim."