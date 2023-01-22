Brooke Shields 20’li yaşlarında uğradığı cinsel saldırıyı yıllar sonra ilk kez anlattı

Gençliğinin ve kariyerinin en parlak döneminde güzelliğin simgesi haline dönüşen Brooke Shields, 20'li yaşlarında başından geçen cinsel saldırı olayını yıllar sonra anlattı.
Yapımcı Chris Henchy ile evliliğinden iki kız çocuk sahibi olan 57 yaşındaki Shields, yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği, hayatını konu alan Pretty Baby (Güzel Bebek) adlı belgeseldeki şaşırtıcı hikayesiyle gündemde.
1980 yılında yayınlanan “Mavi Göl” filmiyle dünya çapında üne kavuşan ABD’li ıyuncu, üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.
Hayatını, meslek yaşamının önemli dönemeçlerini ve güzelliğinin, sektörde nasıl bir cinsellik sembolünü dönüştüğünü masaya yatıran belgeselde konuşan Shields, "Neler olduğunu ilk kez anlatıyorum" diyerek olayı anlattı.
Gözleri dolarak konuşan Shields'in söylediğine göre olay yaşandığında, oyuncu, ara verdiği kariyerine dönüş hazırlığındaydı. Daha küçük bir çocukken kamera karşısına geçen Shields, belgesele adını da veren Pretty Baby adlı filmde oynadığında 12 yaşındaydı. Sonra birkaç filmde daha kamera karşısına geçti ve eğitimini ön plana koydu. Princeton Üniversitesi'ne devam eden Shields, okulunu bitirdikten sonra tekrar kariyerine dönmeye karar verdi. İşte bu konudaki ilk girişimi onun için kelimenin tam anlamıyla şoke edici oldu.
1987 yılında gerçekleşen kötü olayla ilgili ayrıntıları anlatan Shields, Princeton’a gittikten sonra Hollywood’a geri dönmeye çalıştığını ve tanıdığı biriyle potansiyel yeni projeler hakkında konuşmak için akşam yemeği yediğini söyledi.
Bu kişi, görüşme sonrasında taksi çağırma bahanesiyle Shields’i odasına çağırdı. Oyuncu da kendisi odada beklerken tuvalete giren ve sonrasında oradan çıplak halde çıkan saldırganın tecavüzüne uğradığını anlattı.
Adamın kendisine zor kullandığını, saldırdığını söyleyen Shields kendisinin ise donup kaldığını anlattı. Olup bitenleri güreşe tutuşmaya benzeten ünlü oyuncu o anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktuğunu, bu yüzden de adama karşılık veremediğini sözlerine ekledi. "Benim bir 'hayır' demem yeterli olmalıydı" yorumunu yapan Shields, o anda aklından geçen tek düşüncenin hayatta kalmak ve o odadan çıkmak olduğunu söyledi.
Yıllar sonra saldırgana, onunla yüzleştiği bir mektup yazdığını da belirten Shields, “Biliyor musun, kurban olmayı reddediyorum çünkü bu, kim olursan veya neye hazır olursan ol, olabilecek bir şey’ dedim. Aklımdan ve bedenimden her şeyi silmek ve sadece gittiğim yolda devam etmek istedim. Sistem bir kez bile bana yardım etmeye gelmemişti. Bu yüzden tek başıma güçlenmem gerekiyordu” diye konuştu.
Shields, o otel odasında kendisine saldıran kişinin olay bittikten sonra sanki neler olduğunu bilmiyormuş gibi göründüğünü söyledi. Korku dolu anların ardından tecavüzcünün ona kapının açık olduğunu söyleyince de Shields, odadan çıkıp asansöre bindiğini, kendini bir taksiye attığını anlattı. Sonra da şunları söyledi:
"Arkadaşımın evine gidene kadar yol boyunca ağladım."
Shields, Pretty Baby filminin gösteriminden önce The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda bu cinsel saldırı olayını, belgeselin yönetmeni Lana Wilson'a anlatma konusunda emin olmadığını söyledi. Bir dönem Hollywood'u kasıp kavuran #metoo hareketi sırasında bu konuda suskun kalan Shields, neden şimdi konuştuğunu da şöyle anlattı:
"Aslında bunu belgeselde anlatıp anlatmayacağımı bilmiyordum, bu konuda bir fikrim yoktu. Ama konuşmak için doğru zaman olduğunu fark ettim."
Chris Henchy ile evliliğinden 19 yaşında Rowan Francis ve 16 yaşında Grier Hammond adında iki kızı bulunan Shields, uğradığı saldırıyı anlatırken bu durumu da göz önüne aldığını söyledi. "Çünkü bu her gün olan bir şey ve aslında olmamalı. Bununla ilgili olarak konuşabileceğim bir noktaya geldiğimi hissettim. Bu benim çok uzun zamanımı aldı."
Shields, tecavüzcü, kendisine saldırdığında sanki vücuduyla bütün bağı kopmuş gibi hissettiğini anlattı. Böyle bir durumun daha önce Franco Zeffirelli'nin yönettiği Endless Love (Sonsuz Aşk- Affedilmeyenler) adlı filmin çekimleri sırasında da başına geldiğini söylemişti. Shields'ın anlattığına göre henüz 15 yaşındayken rol aldığı Endless Love filminin aşk sahnesinde, Zeffirelli istediği görüntüyü alabilmek için Shields'in ayak parmağını tutup bükmüştü. İşte o sahnenin çekimi sırasında da sanki bedenine hakim olamıyormuş gibi hissettiğini belirtti oyuncu.