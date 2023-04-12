Brooke Shields ile Drew Barrymore anneleri hakkında konuştu: Bana aşıktı

Bir süredir yıllar önce rol aldığı 'Pretty Baby' ile aynı adı taşıyan belgeseliyle gündemden düşmeyen Brooke Shields, Drew Barrymore'un programı 'The Drew Barrymore Show'a konuk oldu.
2012'de hayatını kaybeden annesi Teri Shields hakkında konuşan ünlü yıldız, "Annem benim erkek arkadaşlarımla flört etmeye çalışırdı. Senin annen de hiç böyle bir şeyler yaptı mı?" dedi.
Bunun üzerine 57 yaşındaki Shields, "Hayır, çünkü annem bana aşıktı. Benim kariyerimi yönettiği dönemde hiçbir erkekle ilgilenmedi. Ben onun ana odak noktasıydım. İkimiz de cinselliğimizden kopmuştuk" ifadelerini kullandı.
Drew Barrymore da ardından annesi Jaid Barrymore ile olan ilişkisinden bahsederek; "Annem bana o kadar aşıktı ki; benim sevgililerimle aşk yaşamak, onlarla birlikte olmak istiyordu" dedi.
"Seni anlıyorum. Bu çok 'muhtaç' görünen, tuhaf bir şey" diyerek Barrymore'a katılan Shields, ardından annesinin bir röportajında ona eşlik ettiği anlardan birinden bahsetti:
"Bana, 'Kimse seni yakalayamayacak. Ben orada olacağım. İlk ben geleceğim. Sen benimsin. Seni kimseye vermeyeceğim' diyordu. Bunların hepsi beni koruma kisvesi altındaydı, ama bence daha çok sahiplenme ve korku içeriyordu."
O dönem annesinin davranışlarını umursamayan Brooke Shields, "Bir filmde oynadım ve bir arabamız oldu. Tek bildiğim annemi hayatta tutmak, dans etmeye devam etmek ve bir şeyler almaktı" ifadelerini kullandı.