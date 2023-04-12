Brooke Shields ile Drew Barrymore anneleri hakkında konuştu: Bana aşıktı

"Bana, 'Kimse seni yakalayamayacak. Ben orada olacağım. İlk ben geleceğim. Sen benimsin. Seni kimseye vermeyeceğim' diyordu. Bunların hepsi beni koruma kisvesi altındaydı, ama bence daha çok sahiplenme ve korku içeriyordu."