Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım

80’lerin en ünlü isimlerinden ABD’li oyuncu Brooke Shields, 1978 yılında bir çocukken şöhret kazandıran "Pretty Baby" (Güzel Bebek) adlı filmle aynı adı taşıyan belgeselde ilk öpüşmesinden bahsetti.
Shields, "Pretty Baby" filmindeki senaryo gereği o dönem 27 yaşında olan rol arkadaşı Keith Carradine'i öpmek zorunda kaldığını açıkladı.
Ünlü isim, film yönetmeni Louis Malle'in öpüşürken çektiği surattan hayal kırıklığına uğradığı anı hatırladı.
Ünlü oyuncu, annesi Teri Shields'ın sahneyi izlediği sırada Carradine'ın kendisine "Biliyor musun? Bu sayılmaz. Bunların hepsi uydurma" diyerek güvence verdiğini belirtti.
Belgeselin yönetmeni Lana Wilson, "Bu, öne çıkarmak istediğim bir an. Çünkü, çocuk Brooke oynadığı rolün farkında olsa bile, ben '29 yaşındaki bir adamı öpmek zorunda kalan 11 yaşında bir kız' diye düşünmeden edemiyorum" sözleriyle ifade etti.
Wilson sözlerine, "Bu kaçınılmaz olsa da gerçek. Ve bunun etkisi de gerçek. 11 yaşındaki Brooke, bu anın çekimleri sırasında rahatsızlığını dile getirdi, ancak yönetmen tarafından ciddiye alınmadı" diye devam etti.
Öte yandan Brooke Sihelds'ın 19 yaşındaki kızı Rowan, daha önce "Pretty Baby" filmini izlemeyi reddedip olup biteni çocuk istismarı olarak nitelendirmişti.
Sonra da annesine "Benim 11 yaşındayken bunu yapmama izin verir miydin?" sorusunu sormuştu.
Shields'ın verdiği yanıt ise kesin bir "Hayır" olmuş ve bir anda omuzları düşmüştü.
"Kızlarımla oturup onların karşısında annemi yargılamak çok zordu. Bana bu konuyu sorduklarında 'Aman Tanrım, bunu itiraf etmeliyim' düşüncesine kapıldım" diyen ünlü isim, "Bu bir sanattı' diyebilirim. Ama annem, nasıl bunun doğru olduğunu düşündü bunu bilmiyorum" demişti.