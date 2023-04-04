Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım

"Kızlarımla oturup onların karşısında annemi yargılamak çok zordu. Bana bu konuyu sorduklarında 'Aman Tanrım, bunu itiraf etmeliyim' düşüncesine kapıldım" diyen ünlü isim, "Bu bir sanattı' diyebilirim. Ama annem, nasıl bunun doğru olduğunu düşündü bunu bilmiyorum" demişti.