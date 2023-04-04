Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım

Brooke Shields, hayatını konu alan belgeselde, kariyerinin ilk filmini çekerken, henüz 11 yaşında olduğu halde 29 yaşındaki bir aktörle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi. 19 yaşındaki kızının "istismar" diye nitelendirdiği olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Çekimler sırasında rahatsızlığımı dile getirdim, ancak yönetmen tarafından ciddiye alınmadım" dedi.

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 1

80’lerin en ünlü isimlerinden ABD’li oyuncu Brooke Shields,  1978 yılında bir çocukken şöhret kazandıran "Pretty Baby" (Güzel Bebek) adlı filmle aynı adı taşıyan belgeselde ilk öpüşmesinden bahsetti.

N-LIFE HABERLERİ

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 2

KEITH CARRADINE'I ÖPMEYE ZORLANMIŞ

Shields,  "Pretty Baby" filmindeki senaryo gereği o dönem 27 yaşında olan rol arkadaşı Keith  Carradine'i öpmek zorunda kaldığını açıkladı.

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 3

Ünlü isim, film yönetmeni Louis Malle'in öpüşürken çektiği surattan hayal kırıklığına uğradığı anı hatırladı.

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 4

Ünlü oyuncu, annesi Teri Shields'ın sahneyi izlediği sırada Carradine'ın kendisine "Biliyor musun? Bu sayılmaz. Bunların hepsi uydurma" diyerek güvence verdiğini belirtti.

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 5

"ÖNE ÇIKARMAK İSTEDİM"

Belgeselin yönetmeni Lana Wilson, "Bu, öne çıkarmak istediğim bir an. Çünkü, çocuk Brooke oynadığı rolün farkında olsa bile, ben '29 yaşındaki bir adamı öpmek zorunda kalan 11 yaşında bir kız' diye düşünmeden edemiyorum" sözleriyle ifade etti.

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 6

Wilson sözlerine, "Bu kaçınılmaz olsa da gerçek. Ve bunun etkisi de gerçek. 11 yaşındaki Brooke, bu anın çekimleri sırasında rahatsızlığını dile getirdi, ancak yönetmen tarafından ciddiye alınmadı" diye devam etti.

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 7

"BU ÇOCUK İSTİSMARI! BENİM YAPMAMA İZİN VERİR MİYDİN?"

Öte yandan Brooke Sihelds'ın 19 yaşındaki kızı Rowan, daha önce "Pretty Baby" filmini izlemeyi reddedip olup biteni çocuk istismarı olarak nitelendirmişti.

Sonra da annesine "Benim 11 yaşındayken bunu yapmama izin verir miydin?" sorusunu sormuştu.

Shields'ın verdiği yanıt ise kesin bir "Hayır" olmuş ve bir anda omuzları düşmüştü.

Brooke Shields ilk filmini anlattı: 11 yaşındayken 29 yaşındaki aktörle öpüşmek zorunda kaldım - 8

"Kızlarımla oturup onların karşısında annemi yargılamak çok zordu. Bana bu konuyu sorduklarında 'Aman Tanrım, bunu itiraf etmeliyim' düşüncesine kapıldım" diyen ünlü isim, "Bu bir sanattı' diyebilirim. Ama annem, nasıl bunun doğru olduğunu düşündü bunu bilmiyorum" demişti.

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