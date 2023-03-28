Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi

ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 2009'da hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson ile aralarındaki yakın arkadaşlığı anlattı.
Shields, o dönem meslektaşı Dean Cain'le beraber olmasına rağmen 1993'te Jackson'ın, kendisiyle bir ilişki yaşadığını açıklaması hakkında sessizliğini bozdu.
Yakında yayınlanacak olan iki bölümlük 'Pretty Baby' adlı belgeseli öncesinde The Sunday Times'a röportaj veren Brooke Shields, Jackson'un Oprah Winfrey'ye canlı yayında "Brooke Shields benim kız arkadaşım" demesiyle ilgili konuştu.
Ünlü isim, "Bunun üzerine Michael'ı aradım ve sanıyorum ki ona, 'Böyle bir şey yapman çok acınası bir durum. Normal bir yaşam sürmeye çalışıyorum, beni bu çılgınlığın içine sürükleyemezsin' dedim" ifadelerini kullandı.
Shields, bu sözlerine Jackson'ın gülüp geçtiğini dile getirdi.
"Hiç randevuya çıktılar mı veya öpüştüler mi?" diye sorulduğundaysa Brooke Shields, "Hayır. Bir defasında arabadaydık, kameralar vardı, beni tuttu ve öpmek istedi ama ben 'Hayır, dur. Biz sadece arkadaşız ve senin bana arkadaşın olarak ihtiyacın var" dedim" diye konuştu.
"Diğer aktrislerin onun peşinde olduğu ilk günleri hatırlıyorum. Michael sevimli biriydi" diyen oyuncu, "Ama onunla aşk yaşamak aklımın ucundan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.
Shields ve Jackson 1981'de, oyuncu 13, şarkıcı ise 20 yaşındayken arkadaş oldular ve sık sık ödül törenlerinde birbirlerine eşlik ettiler.
Çocuk tacizi, adam kaçırma, sahte hapis ve gasp da dahil olmak üzere 10 suçtan yargılanan ve beraat eden Michael Jackson hakkındaki suçlamalar ile ilgili ne düşündüğü konusunda da konuşan Shields, "Keşke gerçeği bilseydim. Ama ben de tüm dünya gibi şoke olmuş durumdayım" dedi.