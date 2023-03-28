Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi

"BENİ TUTTU VE ÖPMEK İSTEDİ AMA İZİN VERMEDİM"

"Hiç randevuya çıktılar mı veya öpüştüler mi?" diye sorulduğundaysa Brooke Shields, "Hayır. Bir defasında arabadaydık, kameralar vardı, beni tuttu ve öpmek istedi ama ben 'Hayır, dur. Biz sadece arkadaşız ve senin bana arkadaşın olarak ihtiyacın var" dedim" diye konuştu.