Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi

Küçük yaşlardan beri kamera karşısında olan ünlü oyuncu Brooke Shields, Michael Jackson'ın bir dönem kendisiyle aşk yaşadığına yönelik açıklaması hakkında ilk kez konuştu.

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi - 1

ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 2009'da hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson ile aralarındaki yakın arkadaşlığı anlattı.

Shields, o dönem meslektaşı Dean Cain'le beraber olmasına rağmen 1993'te Jackson'ın, kendisiyle bir ilişki yaşadığını açıklaması hakkında sessizliğini bozdu.

N-LIFE HABERLERİ

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi - 2

Yakında yayınlanacak olan iki bölümlük 'Pretty Baby' adlı belgeseli öncesinde The Sunday Times'a röportaj veren Brooke Shields, Jackson'un Oprah Winfrey'ye canlı yayında "Brooke Shields benim kız arkadaşım" demesiyle ilgili konuştu.

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi - 3

"NORMAL BİR YAŞAM SÜRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ünlü isim, "Bunun üzerine Michael'ı aradım ve sanıyorum ki ona, 'Böyle bir şey yapman çok acınası bir durum. Normal bir yaşam sürmeye çalışıyorum, beni bu çılgınlığın içine sürükleyemezsin' dedim" ifadelerini kullandı.

Shields, bu sözlerine Jackson'ın gülüp geçtiğini dile getirdi.

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi - 4

"BENİ TUTTU VE ÖPMEK İSTEDİ AMA İZİN VERMEDİM"

"Hiç randevuya çıktılar mı veya öpüştüler mi?" diye sorulduğundaysa Brooke Shields, "Hayır. Bir defasında arabadaydık, kameralar vardı, beni tuttu ve öpmek istedi ama ben 'Hayır, dur. Biz sadece arkadaşız ve senin bana arkadaşın olarak ihtiyacın var" dedim" diye konuştu.

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi - 5

JACKSON İLE AŞK YAŞAMAYI DÜŞÜNMEMİŞ

"Diğer aktrislerin onun peşinde olduğu ilk günleri hatırlıyorum. Michael sevimli biriydi" diyen oyuncu, "Ama onunla aşk yaşamak aklımın ucundan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi - 6

Shields ve Jackson 1981'de, oyuncu 13, şarkıcı ise 20 yaşındayken arkadaş oldular ve sık sık ödül törenlerinde birbirlerine eşlik ettiler.

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmek istedi - 7

"KEŞKE GERÇEĞİ BİLSEYDİM"

Çocuk tacizi, adam kaçırma, sahte hapis ve gasp da dahil olmak üzere 10 suçtan yargılanan ve beraat eden Michael Jackson hakkındaki suçlamalar ile ilgili ne düşündüğü konusunda da konuşan Shields, "Keşke gerçeği bilseydim. Ama ben de tüm dünya gibi şoke olmuş durumdayım" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER