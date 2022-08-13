Brooklyn Beckham annesi Victoria Beckham ve eşi Nicole Peltz hakkındaki söylentiler hakkında konuştu

DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞTI

27 yaşındaki oyuncu çıkan iddialardan sonra kişisel hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Oyuncu, “Bazen üzgün hallerimi göstermekten çekiniyorum. 7 kardeşle ve güçlü ebeveynlerle büyümek beni güçlendirdi. Kalbimi kırmaya çalışan veya beni yıkmaya çalışan insanlara karşı hazırladı. İnsanların bizi kötü hissettirdiği günler hep olur ve incinmek gayet normaldir. Bir şeyler söylemek istedim çünkü bu tarafımı normalde hiç paylaşmam. Ama bu halimi de size göstermek istedim” dedi.

Eşi Brooklyn ise paylaşımın altına “İnanılmaz bir kalbe sahipsin. Seni çok seviyorum” yorumunda bulundu.