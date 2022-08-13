Brooklyn Beckham annesi Victoria Beckham ve eşi Nicole Peltz hakkındaki söylentiler hakkında konuştu

Haberler - ntv.com.tr | 13.08.2022 - 16:57 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 17:35
Ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham ve oğlu Brooklyn Beckham ile nisan ayında evlenen ABD’li oyuncu Nicola Peltz'in aralarının bozuk olduğu ve birbirlerine dayanamadıkları iddia edilmişti.
Variety Power of Young Hollywood etkinliğinde ödül alan Beckham, annesi ve eşi hakkında çıkan söylentilere açıklık getirdi.
Beckham, iddialarla ilgili “Her zaman güzel şeyler söylemeyen insanlar olacaktır. Ama sanırım bu tür yorumları çok okumamak lazım. Evliyiz, kendi hayatımız var. Çok mutluyuz. O tür şeyleri pek dinlemiyoruz” dedi.
Beckham geçtiğimiz gün, sosyal medya hesabından eşine yaptığı sürprizi paylaştı. ''Evli' kelimesini eline dövme yaptıran yıldız, "Bebeğime sürpriz yaptım" ifadesini kullandı.
Soğuk savaş söylentileri devam ederken Beckham'ın Peltz'e böyle bir jestte bulunması annesine yönelik bir hamle gibi görüldü.
Bir restoran açılışına ailesiyle beraber katılan ve "AİLE" diyerek paylaşım yapan David Beckham'ın aralarında olmayan tek aile üyesi Brooklyn Beckham'a göndermede bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor.
Nisan ayında evlenen Beckham röportaj esnasında çocuk sahibi olmak istediğinden de bahsetti. Genç yıldız, “Çocuk sahibi olmaya hazırım. Ama eşime hep ne zaman istersen diyorum. İlk çocuğumuzun erkek olacağını düşünüyor” dedi.
Yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten 23 yaşındaki Beckham, “Hep genç baba olmak istemişimdir. Yakında bir ailem olsun isterim ama eşim ne zaman hazır hissederse tabii” diyerek bir gün büyük bir aile olmak istediklerini ifade etti.
Page Six’in haberine göre, Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istemedi. Beckham’in düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu belirtildi.
27 yaşındaki oyuncu çıkan iddialardan sonra kişisel hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Oyuncu, “Bazen üzgün hallerimi göstermekten çekiniyorum. 7 kardeşle ve güçlü ebeveynlerle büyümek beni güçlendirdi. Kalbimi kırmaya çalışan veya beni yıkmaya çalışan insanlara karşı hazırladı. İnsanların bizi kötü hissettirdiği günler hep olur ve incinmek gayet normaldir. Bir şeyler söylemek istedim çünkü bu tarafımı normalde hiç paylaşmam. Ama bu halimi de size göstermek istedim” dedi.
Eşi Brooklyn ise paylaşımın altına “İnanılmaz bir kalbe sahipsin. Seni çok seviyorum” yorumunda bulundu.
Peltz’in bu paylaşımının Beckham ile arasındaki gerginliğe ve insanların olumsuz tepkilerine yönelik olduğu düşünülüyor.