Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününde Claudia Peltz boynunda servet taşıdı: 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası

Haberler | 12.04.2022 - 16:17

Uzun zamandır merakla beklenen Brooklyn Beckham ve oyuncu Nicole Peltz'in düğünü büyük bir törenle gerçekleşti. Düğüne, Peltz'in annesi Claudia Peltz'in taktığı gösterişli mücevherler damga vurdu. Peltz'in taktığı elmas gerdanlığın, 2. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edildi.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününde Claudia Peltz boynunda servet taşıdı: 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası - 1

İngiliz futbolcu  ve  çiftinin oğlu , uzun zamandır beraber olduğu Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünyaevine girdi.

Yılın merakla beklenen düğününde Peltz'in gelinliğinin yanı sıra, annesi Claudia Peltz'in boynundaki mücevherler de damga vurdu.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününde Claudia Peltz boynunda servet taşıdı: 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası - 2

Peltz'in taktığı 95 karat olarak bilinen ve 'Star of the East' (Doğunun Yıldızı) adlı elmasın bir zamanlar 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddia edildi.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününde Claudia Peltz boynunda servet taşıdı: 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası - 3

65 yaşındaki Peltz'in taktığı elmas gerdanlığın, dünyanın en özel elmasları arasında yer aldığı ve fiyatının paha biçilemez olduğu öğrenildi.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününde Claudia Peltz boynunda servet taşıdı: 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası - 4

Öte yandan, Peltz'in taktığı gerdanlığın ilk olarak 1950'de Mısır Kralı 1. Faruk tarafından satın alındığı, kolyenin daha sonra birkaç kez el değiştirdiği, ancak alıcıların isimleri gizli tutulduğu için kolyenin nerede olduğu bilinmediği de iddialar arasında yer alıyor. 

(Fotoğraf: Vogue)

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününde Claudia Peltz boynunda servet taşıdı: 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası - 5

Peltz'in paha biçilemez olduğui iddia edilen gerdanlığın fiyatı bilinmezken, Abdülhamit'in koleksiyonundaki 45 karat olan 'Hope Diamond'ın 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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