Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününde Claudia Peltz boynunda servet taşıdı: 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası

Öte yandan, Peltz'in taktığı gerdanlığın ilk olarak 1950'de Mısır Kralı 1. Faruk tarafından satın alındığı, kolyenin daha sonra birkaç kez el değiştirdiği, ancak alıcıların isimleri gizli tutulduğu için kolyenin nerede olduğu bilinmediği de iddialar arasında yer alıyor.

(Fotoğraf: Vogue)