Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 10:05 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 10:51

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham uzun zamandır beraber olduğu Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünya evine girdi. 3.5 milyon dolarlık düğünün fotoğraflarını Vogue dergisine satan çiftin ilk görüntüleri yayınlandı. Gelinin stilisti tasarım için "Hayatımda gördüğüm en iyi gelinlik" ifadesini kullandı.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar - 1

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ve Amerikalı oyuncu Nicole Peltz'in merakla beklenen düğünü sonunda gerçekleşti.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar - 2

Nicole Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğüne ünlü isimler akın ederken davetlilerin ve basının fotoğraf çekmesine izin verilmedi.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar - 3

Beckham ve Peltz çiftinin düğününden ilk görselleri Vogue dergisi paylaştı. 

Valentino’nun kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli’nin imzasını taşıyan elbise, iki Roma seyahatinin ve ABD'deki iki gelinlik provasının sonucunda ortaya çıktı.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar - 4

Düğünde Valentino Haute Couture imzalı bir elbise tercih eden Peltz, modern dokunuşlu geleneksel bir model tercih etti. Gelinliğin her detayıyla yakından ilgilenen stilisti Leslie Framer, oyuncunun gelinliği için hayatında gördüğü en iyi gelinlik tanımını kullandı.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar - 5

Peltz’in tercih ettiği gelinlik, işlemelerin geri planda tutulduğu sade bir tasarım sundu. El yapımı eldivende ve duvakta ise Fransız danteli kullanıldı.

(Nicole Peltz ve babası Nelson Peltz)

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar - 6

İkonik model Claudia Schiffer’in 90’lar görünümünden ilham alan Peltz, güzellik ekibi Kate Lee ve Adir Abergel ile çalıştı. Oyuncu, yarı toplanmış saçı ve serbest perçemleriyle doğal bir görünüm yakaladı.

Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar - 7

Brooklyn Beckham'ın damatlık tercihi ise Dior'dan yana oldu. Damatlığın tasarımı ailenin yakın dostu olan Dior kreatif direktörü Kim Jones'a ait.

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