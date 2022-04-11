Brooklyn Beckham ve Nicole Peltz'in düğününden ilk fotoğraflar

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 10:05 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 10:51
Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ve Amerikalı oyuncu Nicole Peltz'in merakla beklenen düğünü sonunda gerçekleşti.
Nicole Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğüne ünlü isimler akın ederken davetlilerin ve basının fotoğraf çekmesine izin verilmedi.
Beckham ve Peltz çiftinin düğününden ilk görselleri Vogue dergisi paylaştı.
Valentino’nun kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli’nin imzasını taşıyan elbise, iki Roma seyahatinin ve ABD'deki iki gelinlik provasının sonucunda ortaya çıktı.
Düğünde Valentino Haute Couture imzalı bir elbise tercih eden Peltz, modern dokunuşlu geleneksel bir model tercih etti. Gelinliğin her detayıyla yakından ilgilenen stilisti Leslie Framer, oyuncunun gelinliği için hayatında gördüğü en iyi gelinlik tanımını kullandı.
Peltz’in tercih ettiği gelinlik, işlemelerin geri planda tutulduğu sade bir tasarım sundu. El yapımı eldivende ve duvakta ise Fransız danteli kullanıldı.
(Nicole Peltz ve babası Nelson Peltz)
İkonik model Claudia Schiffer’in 90’lar görünümünden ilham alan Peltz, güzellik ekibi Kate Lee ve Adir Abergel ile çalıştı. Oyuncu, yarı toplanmış saçı ve serbest perçemleriyle doğal bir görünüm yakaladı.
Brooklyn Beckham'ın damatlık tercihi ise Dior'dan yana oldu. Damatlığın tasarımı ailenin yakın dostu olan Dior kreatif direktörü Kim Jones'a ait.