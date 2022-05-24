Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 14:07 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 14:57
İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham ve Amerikalı oyuncu Nicole Peltz 9 Nisan’da evlenmişti. Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğünün en özel anların Vogue dergisi yakaladı.
Fotoğrafçı Corbin Gurkin yakaladığı görseller hem düğünden hem de düğün sonrası düzenlenen partiden samimi anlar sundu.
Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde, davetlilerin ve basının fotoğraf çekmesine izin verilmedi.
Valentino’nun kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli’nin imzasını taşıyan elbise, iki Roma seyahatinin ve ABD'deki iki gelinlik provasının sonucunda ortaya çıkmıştı.
İkonik model Claudia Schiffer’in 90’lar görünümünden ilham alan Peltz, güzellik ekibi Kate Lee ve Adir Abergel ile çalıştı. Oyuncu, yarı toplanmış saçı ve serbest perçemleriyle doğal bir görünüm yakaladı.
İşte Vogue Dergisi'nin yayınladığı ve fotoğrafçı Corbin Gurkin'in resimlediği Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününden özel anlar...