Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 14:07 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 14:57

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham uzun zamandır beraber olduğu Amerikalı oyuncu Nicola Peltz’in düğün fotoğrafları yayınlandı. Düğünün yayın haklarını satın alan dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un yayınladığı fotoğraflar, Beckham ve Peltz ailesinin en samimi anlarını gösterdi.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 1

İngiliz futbolcu ve çiftinin oğlu  ve Amerikalı oyuncu Nicole Peltz 9 Nisan’da evlenmişti. Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğünün en özel anların Vogue dergisi yakaladı.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 2

Fotoğrafçı Corbin Gurkin yakaladığı görseller hem düğünden hem de düğün sonrası düzenlenen partiden samimi anlar sundu.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 3

FOTOĞRAF YASAĞI VARDI

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde, davetlilerin ve basının fotoğraf çekmesine izin verilmedi.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 4

ÖZEL TASARIM GELİNLİK

Valentino’nun kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli’nin imzasını taşıyan elbise, iki Roma seyahatinin ve ABD'deki iki gelinlik provasının sonucunda ortaya çıkmıştı.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 5

İkonik model Claudia Schiffer’in 90’lar görünümünden ilham alan Peltz, güzellik ekibi Kate Lee ve Adir Abergel ile çalıştı. Oyuncu, yarı toplanmış saçı ve serbest perçemleriyle doğal bir görünüm yakaladı.

İşte Vogue Dergisi'nin yayınladığı ve fotoğrafçı Corbin Gurkin'in resimlediği Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününden özel anlar...

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 6
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 7
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 8
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 9
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı - 10

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