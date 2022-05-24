Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününü ünlü moda dergisi fotoğrafladı

İkonik model Claudia Schiffer’in 90’lar görünümünden ilham alan Peltz, güzellik ekibi Kate Lee ve Adir Abergel ile çalıştı. Oyuncu, yarı toplanmış saçı ve serbest perçemleriyle doğal bir görünüm yakaladı.

İşte Vogue Dergisi'nin yayınladığı ve fotoğrafçı Corbin Gurkin'in resimlediği Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in düğününden özel anlar...