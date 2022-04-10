Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi

Haberler | 10.04.2022 - 14:26 - Son Güncelleme : 10.04.2022 - 15:19
Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle evlendi. Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler akın etti. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giydi.
Damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti.
Dört çocuklu Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven ise gelinin nedimeleri arasında yer aldı. 10 yaşındaki Harper, düğün boyunca arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.
Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı.
Paparazziler düğünü uzaktan görüntülemek için yoğun çaba sarf etti.
Gelin ve damat net olarak görüntülenemezken, davetliler, düğünün yapılacağı yere girerken fotoğraflanabildi.
İngiliz medyasının iddiasına göre Brooklyn Beckham, evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani törenden sonra artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtildi.
Basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını açtı.
Ünlü ailelerin çocukları için yaptığı düğün, Daily Mail'e göre 3,5 milyon dolara mal oldu.
Ukrayna-Rusya savaşının sürdüğü bir dönemde yapılan şatafatlı düğün bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Pek çok kişi, David Beckham'ı bunca parayı düğüne harcamaktansa yardıma ihtiyacı olan insanlara bağışlaması gerektiği konusunda eleştirdi.
Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlin (yaklaşık 730 milyon TL). Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı.
Peltz ailesinin 1,3 milyar sterlin (yaklaşık 25 milyar TL) serveti bulunuyor. Nelson Peltz, ABD'nin sayılı zenginleri arasında. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz.
Görkemli düğüne pek çok ünlü isim akın etti. Davetliler arasında David Beckham'ın babası Ted Beckham da vardı.
Tenisçi kardeşler Venus Williams ve Serena Williams düğünde böyle görüntülendi.
Ünlü oyuncu Eva Longoria da düğünün ünlü davetlileri arasında yer aldı.
İngiliz Beckham Ailesi'nin yakınlarının İngiltere'den ABD'ye gittiği düğünde, İngiltere'nin ünlü şefi Gordon Ramsay de eşiyle boy gösterdi.
Davetliler, düğünün yapılacağı yere golf arabalarıyla transfer edildi.
Davetlilere negatif corona virüs testi şartı getirilen düğünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için görevliler sık sık şemsiye açma yöntemini kullandı.
Görkemli düğünle evlenen Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.
Sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.
Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyordu ancak bu iddia hakkında ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.
İşte evlilş sözleşmesi ve Brooklyn Beckham'ın soyadı kararıyla hatırlanacak 'yılın düğünü'nden kareler...
Eva Longoria
Eva Longoria, Serena Williams
Harper Beckham
Steven Mnuchin, Louise Linton
Romeo Beckman, Harper Beckman