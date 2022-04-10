Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

Görkemli düğünle evlenen Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.

Sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.

Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyordu ancak bu iddia hakkında ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.

İşte evlilş sözleşmesi ve Brooklyn Beckham'ın soyadı kararıyla hatırlanacak 'yılın düğünü'nden kareler...