Bruce Lee'nin ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı

ÖLDÜĞÜNDE BEYİN AĞIRLIĞI FAZLAYDI

Bilim insanları, Lee'nin hiponatremi için yüksek sıvı alımı, uyuşturucu kullanımı gibi susuzluğu artırabilecek faktörler ile reçeteli ilaçlar, alkol kullanımı gibi böbreklerin su atma yeteneğini zayıflatan faktörler dahil olmak üzere birden fazla risk faktörüne sahip olduğunu ileri sürdü. Lee'nin geçmişinde böbrek hasarı veya düşük çözünen madde alımı öyküsü olduğu da açıklandı.

Doktorlar, Lee’nin ölmeden önce esrar ve su içtiğini göz önüne aldığında tükettiği suyun böbrekleri için fazla gelmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Bu durumun ise beyinde ödeme neden olduğu aktarıldı. Beyin ödemi, kandaki sodyum yoğunluğundaki azalmayla ilişkilendirildi. Lee’nin beyni, öldüğünde bin 575 gram gelmişti. Normalde bin 400 gram olması gerekiyordu.