Bruce Willis dede oluyor

NOEL BULUŞMASI

Öte yandan, Bruce Willis ve Demi Moore ile üç kızının yanı sıra Bruce Willis’in şimdiki eşi Emma Heming Willis ve ikisinin evliliğinden olan çocukları Evelyn Penn (8) ve Mabel Ray (10) bir araya gelerek Noel öncesi yemeği yedi. Eğlenceli geceden fotoğrafları Demi Moore, Instagram hesabında, “Biz aileyiz” notuyla paylaştı. Moore ayrıca “Noel ruhuna giriyoruz” diye de yazmıştı.

44 yaşındaki İngiliz sunucu ve model Emma Heming Willis de paylaşıma “Ne eğlenceli geceydi” yorumuyla karşılık verdi.

Moore’un paylaştığı fotoğraflar arasında Bruce Willis ile Emma Heming’in masada el ele tutuştukları an da vardı.