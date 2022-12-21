Bruce Willis dede oluyor

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiriyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.
Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis’e müjdeli haberi verdi.
34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını paylaştı.
Müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas’ın karnını öptüğü anları paylaşan oyuncu, Willis ve Moore’un en büyük çocuğu.
Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti
Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için 'erkek enerjisine' ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti
Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.
Öte yandan, Bruce Willis ve Demi Moore ile üç kızının yanı sıra Bruce Willis’in şimdiki eşi Emma Heming Willis ve ikisinin evliliğinden olan çocukları Evelyn Penn (8) ve Mabel Ray (10) bir araya gelerek Noel öncesi yemeği yedi. Eğlenceli geceden fotoğrafları Demi Moore, Instagram hesabında, “Biz aileyiz” notuyla paylaştı. Moore ayrıca “Noel ruhuna giriyoruz” diye de yazmıştı.
44 yaşındaki İngiliz sunucu ve model Emma Heming Willis de paylaşıma “Ne eğlenceli geceydi” yorumuyla karşılık verdi.
Moore’un paylaştığı fotoğraflar arasında Bruce Willis ile Emma Heming’in masada el ele tutuştukları an da vardı.