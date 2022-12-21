Bruce Willis dede oluyor

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis’in Demi Moore ile birlikteliğinde olan kızı Rumer Willis, anne olacağını açıkladı.

Bruce Willis dede oluyor - 1

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiriyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.

Bruce Willis dede oluyor - 2

KIZINDAN MÜJDELİ HABER

Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis’e müjdeli haberi verdi.

Bruce Willis dede oluyor - 3

WILLIS DEDE OLUYOR

34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını paylaştı.

Müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas’ın karnını öptüğü anları paylaşan oyuncu, Willis ve Moore’un en büyük çocuğu.

Bruce Willis dede oluyor - 4

Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti

Bruce Willis dede oluyor - 5

Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için 'erkek enerjisine' ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti

Bruce Willis dede oluyor - 6

3 KIZLARI VAR

Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve  Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor. 

Bruce Willis dede oluyor - 7

NOEL BULUŞMASI

Öte yandan, Bruce Willis ve Demi Moore ile üç kızının yanı sıra Bruce Willis’in şimdiki eşi Emma Heming Willis ve ikisinin evliliğinden olan çocukları Evelyn Penn (8) ve Mabel Ray (10) bir araya gelerek Noel öncesi yemeği yedi. Eğlenceli geceden fotoğrafları Demi Moore, Instagram hesabında, “Biz aileyiz” notuyla paylaştı. Moore ayrıca “Noel ruhuna giriyoruz” diye de yazmıştı.

44 yaşındaki İngiliz sunucu ve model Emma Heming Willis de paylaşıma “Ne eğlenceli geceydi” yorumuyla karşılık verdi.  

Moore’un paylaştığı fotoğraflar arasında Bruce Willis ile Emma Heming’in masada el ele tutuştukları an da vardı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER