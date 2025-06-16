Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı
Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan Bruce Willis uzun bir süredir gözlerden uzak. Usta aktörün kızı, yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor.
Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in kızları sosyal medyada sık sık aktör hakkında paylaşım yapıyor.