Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı

İLK KEZ DEDE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Durumu kötüye gittiği için sık sık ailesiyle zaman geçiren 70 yaşındaki Willis'in kızı Rumer'ın 2 yaşında Louretta adında bir kızı var. İlk kez dede olmanın mutluluğunu yaşayan usta aktör, 1987 ile 2000 yılları arasında Demi Moore ile evliydi.

Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Emma Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.