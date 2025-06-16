Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan Bruce Willis uzun bir süredir gözlerden uzak. Usta aktörün kızı, yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.

Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor.

Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in kızları sosyal medyada sık sık aktör hakkında paylaşım yapıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı - 2

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Çocukluk fotoğraflarını paylaşan 36 yaşındaki Rumer, "Bugün zor bir gün. Seninle konuşmak ve yaptığım her şeyi ve hayatımda neler olup bittiğini söylemek, göğsümde derin bir acıya neden oluyor. Sana sarılmak ve hayatı, hikayelerini, mücadelelerini ve başarılarını sormak da... " ifadelerini kullandı.

Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı - 3

"KEŞKE DAHA ÇOK SORU SORSAYDIM"

Rumer Willis sözlerine şöyle devam etti:

"Keşke bana hala hepsini anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorabilseydim. Ama biliyorum ki bugün üzgün olmamı istemezsin bu yüzden kendime babam olduğun ve hala benimle olduğun için ne kadar şanslı olduğumu hatırlatmaya çalışacağım ve hala sana sarılıp sarılıp yanağından öpüp sana hikayeler anlatacağım."

Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı - 4

Willis'e 2022 yılında  beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

AFAZİ NEDİR?

"Söz yitimi" olarak da adlandırılan afazi, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.

Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı - 5

İLK KEZ DEDE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Durumu kötüye gittiği için sık sık ailesiyle zaman geçiren 70 yaşındaki Willis'in kızı Rumer'ın 2 yaşında Louretta adında bir kızı var. İlk kez dede olmanın mutluluğunu yaşayan usta aktör, 1987 ile 2000 yılları arasında Demi Moore ile evliydi.

Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Emma Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.

Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor | 70 yaşındaki aktörün kızı açıkladı - 6

ÇOCUKLARINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMIYOR

Öte yandan Willis'in eşi Emma Heming, Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. 

Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

BRUCE WILLIS'İN HASTALIĞI HAKKINDA

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

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