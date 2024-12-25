Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor

Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah nişanlandı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 2

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah evleniyor.

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 3

Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tallulah müzisyen Justin Acee ile nişanlandı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 4

Willis evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 5

Bruce Willis ile Demi Moore'un  Rumer (36) ve Scout (33) adında iki kızı daha bulunuyor.

Willis, 16 yıldır Emma Heming ile evli.

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 6

TALLULAH'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan, 30 yaşındaki Tallulah Willis geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi. Tallulah Willis daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 7

SON DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, katıldığı bir programda eski eşi Bruce Willis hakkında konuştu. CNN kanalına konuk olan Moore, Willis'in sağlık durumu hakkında "Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda her şey oldukça stabil" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN BAŞINA GELMESİNİ İSTEMEM"

62 yaşındaki oyuncu sözlerine "Bunu daha önce de paylaştım, ama bunu gerçekten çok içtenlikle söylüyorum, bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması çok önemli" diye devam etti.

"Yani açıkçası çok zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var" diyen usta oyuncu, böylesine zor bir durumdan bile güzel şeylerin çıkabileceğine inandığını söyledi.

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor - 8

EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir  araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.

Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.

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