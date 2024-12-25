Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor
Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah nişanlandı.
Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.