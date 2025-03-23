Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Heming, "Bugün bir ömür boyu süren aşkla 16 yıl oldu. Muazzam yükselişleri ve yıkıcı düşüşleri paylaştık ve zamansız bir şey inşa ettik. Onunla geçirdiğim tüm zamanlar için çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer ile Tallulah da Heming'in paylaşımına yorum yapmayı ihmal etmedi.