Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım

Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis uzun süredir gözlerden uzak. Willis'in eşi Emma Heming, evlilik yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.

Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, 19 Mart'ta 70 yaşına bastı.

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Oyuncunun eşi Emma Heming de bu isimlerden biri.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım - 2

46 yaşındaki Heming ile Willis, 16'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım - 3

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Heming, "Bugün bir ömür boyu süren aşkla 16 yıl oldu. Muazzam yükselişleri ve yıkıcı düşüşleri paylaştık ve zamansız bir şey inşa ettik. Onunla geçirdiğim tüm zamanlar için çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer ile Tallulah da Heming'in paylaşımına yorum yapmayı ihmal etmedi.

Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım - 4

ÇOCUKLARINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMIYOR

Heming, Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.

Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım - 5

"BRUCE BUNU İSTEMEZDİ"

Bir terapist ile görüşen Heming, "Bu hastalık kronik, sürekli ilerliyor ve ölümcül" dedi. Ancak Heming çocuklarıyla bu hastalığın ölümcül tarafı hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

"Tedavisi yok. Çocuklarım, babalarının iyi olmayacağını biliyor. Babaları iyileşmeyecek bu nedenle onları bu farkındalıkla yetiştiriyorum" diyen Willis'in eşi "Demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaştığımı, biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım - 6

BRUCE WILLIS'İN HASTALIĞI HAKKINDA

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

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