Bruce Willis'in eşi: Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım
Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis uzun süredir gözlerden uzak. Willis'in eşi Emma Heming, evlilik yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, 19 Mart'ta 70 yaşına bastı.
Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Oyuncunun eşi Emma Heming de bu isimlerden biri.