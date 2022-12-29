Bruce Willis'in eşi Emma Heming: 15 yıl önce sana aşık oldum

BRUCE WILLIS’İN HASTALIĞI NE?

Büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.

Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.