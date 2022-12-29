Bruce Willis'in eşi Emma Heming: 15 yıl önce sana aşık oldum

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiriyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.
Usta oyuncunun hastalığıyla ilgili geçmişte konuşan eşi Emma Heming “Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor" açıklamasında bulunmuştu.
Sosyal medyada oldukça aktif olan Heming, Willis ile anılarına yer verdiği yeni bir paylaşım yaptı.
Willis ile 15 sene önceki anlarını video haline geitiren Heming “15 yıl önce o kış sana aşık olmuştum” notunu düştü.
Paylaşımında “Hayatımın aşkı” ifadesine de yer veren Heming, Willis’in hastalığıyla ilgili “Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi, ki bu da aileme hiç yarar sağlamadı” ifadelerini kullanmıştı.
Modelin 67 yaşındaki oyuncu ile evliliğinden Mabel (10) ve Evelyn (8) adında iki çocuğu var.
Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis’e müjdeli haberi vermişti.
34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını paylaştı. Müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas’ın karnını öptüğü anları paylaşan oyuncu, Willis ve Moore’un en büyük çocuğu
Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti. Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için 'erkek enerjisine' ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var onu anlıyorum" demişti.
Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.
67 yaşındaki aksiyon yıldızı Bruce Willis, geçtiğimiz mart ayında, konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını duyurmuştu.
RadarOnline'ın haberine göre, aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini ifade etti. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği iddia edildi. Bir kaynağın "Onun sonsuza dek burada olmayacağını biliyorlar bu nedenle her anın tadını çıkarıyorlar" dediği biliniyor.
Büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.
Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.