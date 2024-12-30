Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım

ÇOCUKLARINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMIYOR

Heming, Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.

Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.