Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım

Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis uzun süredir gözlerden uzak. Willis'in eşi Emma Heming, 17'nci evlilik yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımla adından söz ettirdi.

Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım - 2

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

Oyuncunun eşi Emma Heming de bu isimlerden biri.

Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım - 3

"KALBİMDE SANKİ BİR AĞIRLIK VAR"

46 yaşındaki Heming ile Willis, 29 Aralık'ta 17'nci yıl dönümlerini kutladı.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Heming, duygusal mesajıyla dikkat çekti. Heming "17'nci yılımız... Yıl dönümleri eskiden heyecan getirirdi. Şimdi, dürüst olmak gerekirse, tüm duyguları harekete geçiriyor, kalbimde sanki bir ağırlık var" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım - 4

"NEDEN O?"

Willis'in sağlık durumu hakkında sık sık sosyal medya hesabında açıklama yapan Heming sözlerine şöyle devam etti:

"Kendime 'Neden o, neden biz?' diyerek  öfkelenmek ve kederlenmek için 30 dakika verdim. Sonra tüm bu duyguları üzerimden atıp var olana geri dönüyorum. Hayatımdaki var olan şey ise koşulsuz sevgi. Bunu bildiğim için kendimi kutsanmış hissediyorum ve bunun sebebi o. Bunu hiç düşünmeden tekrar tekrar yapardım."

Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım - 5

ÇOCUKLARINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMIYOR

Heming, Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.

Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

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"BRUCE BUNU İSTEMEZDİ"

Bir terapist ile görüşen Heming, "Bu hastalık kronik, sürekli ilerliyor ve ölümcül" dedi. Ancak Heming çocuklarıyla bu hastalığın ölümcül tarafı hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

"Tedavisi yok. Çocuklarım, babalarının iyi olmayacağını biliyor. Babaları iyileşmeyecek bu nedenle onları bu farkındalıkla yetiştiriyorum" diyen Willis'in eşi "Demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaştığımı, biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Emma Heming aynı zamanda Willis'in Demi Moore ile eviliğinden dünyaya gelen üç kızının üvey annesi.

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TALLULAH EVLENİYOR

Öte yandan Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah evleniyor.  Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tallulah müzisyen Justin Acee ile nişanlandı.

Willis evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Bruce Willis ile Demi Moore'un  Rumer (36) ve Scout (33) adında iki kızı daha bulunuyor.

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SON DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, katıldığı bir programda eski eşi Bruce Willis hakkında konuştu. CNN kanalına konuk olan Moore, Willis'in sağlık durumu hakkında "Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda her şey oldukça stabil" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN BAŞINA GELMESİNİ İSTEMEM"

62 yaşındaki oyuncu sözlerine "Bunu daha önce de paylaştım, ama bunu gerçekten çok içtenlikle söylüyorum, bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması çok önemli" diye devam etti.

"Yani açıkçası çok zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var" diyen usta oyuncu, böylesine zor bir durumdan bile güzel şeylerin çıkabileceğine inandığını söyledi.

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EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir  araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.

Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.

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