Bruce Willis'in kızı paylaştı: Bu adamı çok seviyorum

Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah, babası hakkında duygusal bir paylaşım yaptı.

Bruce Willis'in kızı paylaştı: Bu adamı çok seviyorum - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in kızı paylaştı: Bu adamı çok seviyorum - 2

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah, babası ile karelerini paylaştı.

Bruce Willis'in kızı paylaştı: Bu adamı çok seviyorum - 3

Willis paylaşımına "Bu adamı çok seviyorum ve duygularla başa çıkmak zor bir şey ama şimdi hislerimden kopmak yerine onların içimden akıp geçmesine izin verdiğim için çok minnettarım" dedi.

Bruce Willis'in kızı paylaştı: Bu adamı çok seviyorum - 4

"DURUMU STABİL"

69 yaşındaki babasıyla üç karesini paylaşan Willis "Sonsuza dek arşivlerden" diye not düştü.

Tallulah Willis geçtiğimiz ay, babasının "durumunun stabil olduğunu ve bu koşullar altında bunun iyi bir şey olduğunu" söylemişti.

Bruce Willis'in kızı paylaştı: Bu adamı çok seviyorum - 5

TALLULAH'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan, 30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Bruce Willis'in kızı paylaştı: Bu adamı çok seviyorum - 6

Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor. Tallulah Willis daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER