Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine frontotemporal demans teşhisi konan Bruce Willis'in kızı geçtiğimiz yıl anne olmuştu. Rumer Willis, partneri ile ayrıldıklarını açıkladı.

Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 2

DEDE OLDU

Durumu kötüye gittiği için sık sık ailesiyle zaman geçiren Willis geçtiğimiz yıl dede olmanın heyecanını yaşamıştı.

Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, bebek sahibi oldu. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Rumer Willis kızına "Louetta Isley Thomas Willis" adını koydu.

Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 3

AYRILDILAR

Rumer Willis, sosyal medya hesabında kızının babası Derek Richard Thomas ile yollarını ayırdığını açıkladı.

36 yaşındaki Willis "Artık bekar bir anneyim" dedi. Kızı için "Hayatımdaki en güzel şey kızım" diyen yıldız, gelecekte daha çok çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 4

WILLIS'IN SON DURUMU

Willis ayrıca babasının sağlık durumuyla ilgili de "Babam harika. Onu çok seviyorum" dedi.

Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 5

EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir  araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.

Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.

Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 6

KIZI TALLULAH'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan, 30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında babasıyla birlikte olduğu bir videosunu yayınladı ve ardından kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor.

Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 7
Bruce Willis'in kızı Rumer: Artık bekar bir anneyim - 8
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