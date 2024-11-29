Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım

Bruce Willis'in kızı Tallulah babasıyla ilgili yaptığı birçok paylaşım yapmıştı.

Willis paylaşımına "Bu adamı çok seviyorum ve duygularla başa çıkmak zor bir şey ama şimdi hislerimden kopmak yerine onların içimden akıp geçmesine izin verdiğim için çok minnettarım" notunu düşmüştü.

Tallulah Willis, babasının "durumunun stabil olduğunu ve bu koşullar altında bunun iyi bir şey olduğunu" söylemişti.

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