Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım

Demans hastalığıyla mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Bruce Willis uzun süredir gözlerden uzak. Willis'in kızları, babalarının son halini paylaştı.

Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım - 2

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım - 3

Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Tallulah ile Scout, babalarının son halini paylaştı.

Willis'in kızı Tallulah "En iyi baba" notuyla paylaşım yaptı.

Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım - 4

KIZLARINDAN HİÇBİR ŞEYİ SAKLAMIYOR

Öte yandan Willis'in 46 yaşındaki eşi Emma Heming, geçtiğimiz haftalarda Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.

Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım - 5

Willis ile üç kız çocuğu sahibi olan Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Bir terapist ile görüşen Heming, "Bu hastalık kronik, sürekli ilerliyor ve ölümcül" dedi. Ancak Heming çocuklarıyla bu hastalığın ölümcül tarafı hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

"BRUCE BUNU İSTEMEZDİ"

"Tedavisi yok. Çocuklarım, babalarının iyi olmayacağını biliyor. Babaları iyileşmeyecek bu nedenle onları bu farkındalıkla yetiştiriyorum" diyen Willis'in eşi "Demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaştığımı, biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Emma Heming aynı zamanda Willis'in Demi Moore ile eviliğinden dünyaya gelen üç kızının üvey annesi.

Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım - 6

Bruce Willis'in kızı Tallulah babasıyla ilgili yaptığı birçok paylaşım yapmıştı.

Willis paylaşımına "Bu adamı çok seviyorum ve duygularla başa çıkmak zor bir şey ama şimdi hislerimden kopmak yerine onların içimden akıp geçmesine izin verdiğim için çok minnettarım" notunu düşmüştü.

Tallulah Willis, babasının "durumunun stabil olduğunu ve bu koşullar altında bunun iyi bir şey olduğunu" söylemişti.

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Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım - 7

TALLULAH'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor. Tallulah Willis daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.

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