Bruce Willis'in son halini paylaştı: Demi Moore eski eşini yalnız bırakmadı

Başrolünde yer aldığı Cevher filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Bruce Willis'in son halini paylaştı: Demi Moore eski eşini yalnız bırakmadı - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, 19 Mart'ta 70 yaşına bastı.

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in son halini paylaştı: Demi Moore eski eşini yalnız bırakmadı - 2

62 yaşındaki  Moore, Willis'in son halini paylaştı.

Bruce Willis'in son halini paylaştı: Demi Moore eski eşini yalnız bırakmadı - 3

Moore, paylaşımlarında Willis ile eşi Emma Heming'e de ver verdi. 2009'da evlenen Willis ile Heming'in iki kız çocuğu bulunuyor.

Bruce Willis'in son halini paylaştı: Demi Moore eski eşini yalnız bırakmadı - 4

"HER ZAMAN BİR AİLE OLACAĞIZ"

Moore geçtiğimiz ay Variety'ye verdiği röportajda Willis'i her hafta ziyaret ettiğini söylemişti.

Aktörün hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten yıldız, "Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Benim için hiçbir zaman soru bile olmadı. Sevdiğiniz insanlar için yaptığınız şey budur, bu yüzden onun hep yanındayım" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in son halini paylaştı: Demi Moore eski eşini yalnız bırakmadı - 5

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 

Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor. Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Moore ve Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.

BRUCE WILLIS'İN HASTALIĞI HAKKINDA

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

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