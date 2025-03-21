Bruce Willis'in son halini paylaştı: Demi Moore eski eşini yalnız bırakmadı
Başrolünde yer aldığı Cevher filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, 19 Mart'ta 70 yaşına bastı.
90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü kutladı.