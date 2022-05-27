BTS Beyaz Saray'a gidiyor

Haberler | 27.05.2022 - 10:50

Dünyaca ünlü BTS grubu, Biden'la Asyalılara yönelik nefret suçlarını konuşmak için Beyaz Saray'a gidecek.

BTS Beyaz Saray'a gidiyor - 1

K-pop grubu BTS, gelecek hafta Beyaz Saray’a giderek ABD Başkanı Joe Biden ile Asyalıları hedef alan saldırıları görüşecek.

BTS Beyaz Saray'a gidiyor - 2

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada BTS ile Asya kapsayıcılığını ve temsiliyetini konuşacaklarını, artan Asya karşıtı nefret suçları ve ayrımcılığı gündeme alacaklarını söyledi.

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ABD’de son yıllarda Asyalı Amerikalılara yönelik saldırılar arttı. Özellikle Covid-19 salgınının ilk olarak Çin’de tespit edilmesiyle nefret söyleminin artığı öngörülüyor.

BTS Beyaz Saray'a gidiyor - 4

BTS daha önce Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından özel elçi olarak atanmıştı.

BTS Beyaz Saray'a gidiyor - 5

BTS ve Moon Jae-in, 76. Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına birlikte katılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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