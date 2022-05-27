BTS Beyaz Saray'a gidiyor

Haberler | 27.05.2022 - 10:50
K-pop grubu BTS, gelecek hafta Beyaz Saray’a giderek ABD Başkanı Joe Biden ile Asyalıları hedef alan saldırıları görüşecek.
ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada BTS ile Asya kapsayıcılığını ve temsiliyetini konuşacaklarını, artan Asya karşıtı nefret suçları ve ayrımcılığı gündeme alacaklarını söyledi.
ABD’de son yıllarda Asyalı Amerikalılara yönelik saldırılar arttı. Özellikle Covid-19 salgınının ilk olarak Çin’de tespit edilmesiyle nefret söyleminin artığı öngörülüyor.
BTS daha önce Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından özel elçi olarak atanmıştı.
BTS ve Moon Jae-in, 76. Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına birlikte katılmıştı.