BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı

K-pop grubu BTS'in en ünlü üyelerinden Jimin'e benzemek için 12 kez bıçak altına yatan 22 yaşındaki Kanadalı oyuncunun ölümünün yapay zeka kullanılarak yapılan bir şaka olduğu ortaya çıktı.

BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı - 1

Geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki oyuncunun yaptırdığı estetik operasyonlar sonucu hayatını kaybetmesi gündem olmuştu.

ABD yapımı bir drama dizisinde K-pop grubu BTS'in üyesi Jimin'i canlandırabilmek için 220 bin dolar harcayan Kanadalı oyuncunun 12 estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiği bildirilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı - 2

ŞAKA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saint von Colucci adlı oyuncunun K-Pop  yıldızı Jimin'e benzemek için yaptırdığı operasyonlar sonucu öldüğü haberinin şaka olduğu ortaya çıktı. 24 Nisan'da Daily Mail'de yayınlanan haber siteden kaldırıldı.

BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı - 3

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Variety'nin haberine göre, haberin kaldırılmasına ilişkin Daily Mail hiçbir açıklamada bulunmadı. Oyuncunun ölüm haberini birçok site güncelleyerek yapay zeka yardımıyla yapılmış bir şaka olduğunu duyurdu.

BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı - 4

OYUNCU HAKKINDA ÇOK AZ BİLGİ VARDI

Oyuncunun ölüm haberini The Hype Company PR adlı grup yayınlamıştı. Bu haberden önce, oyuncunun profili hakkında çok az bilgi bulunuyordu. Oyuncuya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabı geçtiğimiz hafta birkaç kez kapandı ve tekrar açıldı. Oyuncunun profilindeki gönderilerin oyuncu hakkında hiçbir bilgi vermemesi dikkat çekti.

BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı - 5

VARLIĞI BİLE ŞÜPHE UYANDIRDI

Oyuncunun ölüm haberini ve neden öldüğünü paylaşan The Hype Company PR'ın mailinde oyuncunun estetik operasyon öncesi ve sonrası görselleri yer alıyordu. Yapay zeka dedektörüne göre, fotoğraflardan biri yüzde 75 oranında yapay zeka ürünü. Görsellerin yer aldığı dosyaya ise şu anda ulaşılamadığı bildirildi.

Oyuncunun ölüm haberinin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından oyuncunun varlığı bile şüphe uyandırdı.

BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı - 6

Haberi yayan The Hype Company PR'E birkaç soru yönelten Variety hiçbir cevap alamadığı paylaştı.

Gazetecesi Raphael Rashid "Tüm işaretler ortadaydı. Çok fazla tutarsızlık vardı" diyerek bu haberin şaka olduğunu doğruladı.

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