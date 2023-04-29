BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı

OYUNCU HAKKINDA ÇOK AZ BİLGİ VARDI

Oyuncunun ölüm haberini The Hype Company PR adlı grup yayınlamıştı. Bu haberden önce, oyuncunun profili hakkında çok az bilgi bulunuyordu. Oyuncuya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabı geçtiğimiz hafta birkaç kez kapandı ve tekrar açıldı. Oyuncunun profilindeki gönderilerin oyuncu hakkında hiçbir bilgi vermemesi dikkat çekti.