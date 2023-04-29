BTS grubunun yıldızına benzemeye çalışırken hayatını kaybetmişti: Yapay zeka hilesi olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki oyuncunun yaptırdığı estetik operasyonlar sonucu hayatını kaybetmesi gündem olmuştu.
ABD yapımı bir drama dizisinde K-pop grubu BTS'in üyesi Jimin'i canlandırabilmek için 220 bin dolar harcayan Kanadalı oyuncunun 12 estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Saint von Colucci adlı oyuncunun K-Pop yıldızı Jimin'e benzemek için yaptırdığı operasyonlar sonucu öldüğü haberinin şaka olduğu ortaya çıktı. 24 Nisan'da Daily Mail'de yayınlanan haber siteden kaldırıldı.
Variety'nin haberine göre, haberin kaldırılmasına ilişkin Daily Mail hiçbir açıklamada bulunmadı. Oyuncunun ölüm haberini birçok site güncelleyerek yapay zeka yardımıyla yapılmış bir şaka olduğunu duyurdu.
Oyuncunun ölüm haberini The Hype Company PR adlı grup yayınlamıştı. Bu haberden önce, oyuncunun profili hakkında çok az bilgi bulunuyordu. Oyuncuya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabı geçtiğimiz hafta birkaç kez kapandı ve tekrar açıldı. Oyuncunun profilindeki gönderilerin oyuncu hakkında hiçbir bilgi vermemesi dikkat çekti.
Oyuncunun ölüm haberini ve neden öldüğünü paylaşan The Hype Company PR'ın mailinde oyuncunun estetik operasyon öncesi ve sonrası görselleri yer alıyordu. Yapay zeka dedektörüne göre, fotoğraflardan biri yüzde 75 oranında yapay zeka ürünü. Görsellerin yer aldığı dosyaya ise şu anda ulaşılamadığı bildirildi.
Oyuncunun ölüm haberinin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından oyuncunun varlığı bile şüphe uyandırdı.
Haberi yayan The Hype Company PR'E birkaç soru yönelten Variety hiçbir cevap alamadığı paylaştı.
Gazetecesi Raphael Rashid "Tüm işaretler ortadaydı. Çok fazla tutarsızlık vardı" diyerek bu haberin şaka olduğunu doğruladı.