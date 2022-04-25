BTS üyesi Jimin'in evine haciz

2016'da Jimin, Gallup Korea tarafından yapılan yıllık bir ankette en popüler 14. idol olarak seçildi. 2018 ve 2019'da art arda 1. sırada yer aldı. Jimin, iki yıl üst üste ankette birinci olan tek idol oldu. 2018'de Jimin, dünyada ünlüler arasında en çok tweet atılan dokuzuncu ve müzisyenler arasında en çok tweet atılan sekizinci kişiydi.