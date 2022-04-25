BTS üyesi Jimin'in evine haciz

Haberler | 25.04.2022 - 10:35
Güney Koreli BTS grubunun vokalistlerinden Park Ji-min ya da sahne adıyla Jimin’in evine haciz geldi. K-Pop grubunun 26 yaşındaki üyesi, ödemediği sağlık sigortası primleri nedeniyle evine haciz konulduğu haberleriyle gündemde.
Güney Koreli Biz Hankook gazetesinin haberine göre, Ulusal Sağlık Sigortası Hizmetleri, dört haciz uyarısının ardından, 25 Ocak’ta Jimin’in başkent Seul’de bulunan dairesine haciz koydu.
Haciz kararı, ünlü şarkıcının sağlık sigortası primlerini ödemesinin ardından 22 Nisan’da kaldırıldı.
BTS grubunun bağlı olduğu Big Hit adlı eğlence şirketinden yapılan açıklamada, “Sanatçıların evlerine gelen tüm postaları ilk alan yer, şirkettir ve sanatçıya iletme sürecinde bu posta yanlışlıkla atlanmıştır. Jimin; geçen yılın sonunda başlayan yurt dışı faaliyetleri, uzun dinlenme süresi ve ondan sonra planladığı yurt dışı faaliyetleri nedeniyle, primlerinin gecikmiş olması gibi konulardan habersizdi. Öğrenir öğrenmez, borçlarını tam olarak ödedi ve şu anda sorun çözüldü” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Şirketimizin ihmali nedeniyle ortaya çıkan sorundan dolayı sanatçıdan ve hayranlarından özür dileriz” ifadesine yer verildi.
2016'da Jimin, Gallup Korea tarafından yapılan yıllık bir ankette en popüler 14. idol olarak seçildi. 2018 ve 2019'da art arda 1. sırada yer aldı. Jimin, iki yıl üst üste ankette birinci olan tek idol oldu. 2018'de Jimin, dünyada ünlüler arasında en çok tweet atılan dokuzuncu ve müzisyenler arasında en çok tweet atılan sekizinci kişiydi.
The Guardian tarafından tarihin en iyi on yedinci erkek grubu üyesi seçildi. Ocak-Mayıs 2018 arasında Jimin, "En İyi K-Pop Sanatçısı - Bireysel" için aylık Peeper x Billboard Ödülü'nü kazandı.
Busan High School of Arts'ta çağdaş dans alanında eğitim alan ve bölümündeki en iyi öğrenci olduğu söylenen Jimin, bir öğretmeninin bir eğlence şirketine seçmelere girmesini önermesinin ardından, Big Hit Entertainment'a kayıt oldu. 2012'deki seçmeleri geçtikten sonra Kore Sanat Lisesi'ne transfer oldu ve 2014'te mezun oldu.
Jimin, Ağustos 2020'de Global Cyber University'de Yayıncılık ve Eğlence bölümünden mezun oldu. 2021 itibarıyla, Hanyang Cyber Üniversitesi'nde Reklamcılık ve Medya alanında İşletme Yüksek Lisansı yapıyor.