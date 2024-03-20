Bu ülkelere girmeleri yasak! Bazı ülkelere adım atması yasaklanan ünlüler

Snoop Dog - Avustralya ve Norveç



2007 yılında Avustralyalı yetkililer, ağır silah ve uyuşturucu suçlamaları da dahil olmak üzere birkaç suçu olduğu için rapçinin girişine izin verilmeyeceğine karar verdi.

Daha sonra,ülkede yasal olarak izin verilenden daha fazla nakit para taşıdığı için 2012 yılında Norveç'e girişi iki yıl süreyle yasaklanmıştı.