Bu ülkelere girmeleri yasak! Bazı ülkelere adım atması yasaklanan ünlüler
Ünlü isimler, ellerindeki imkanlar sayesinde dünyanın dört bir yanına kolayca seyahat edebiliyor ancak bazı isimler için bu geçerli değil! Bir etkinlik esnasında saygısızlık yapmak, bazı azınlık gruplara destek olmak veya hassas bir konuda yorum yapmak... Bu yasakların altında birçok neden yatıyor olabilir. İşte ünlü isimler ve girmelerinin yasak olduğu ülkeler...
Katy Perry - Çin
Şarkıcının Taipei'deki konserinde Tayvan bayrağı giymesi üzerine Çin'e girmesi yasaklandı.