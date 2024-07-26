Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi

"SABIRSIZ CANIM KIZIM"

Eda Ece, 4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına almıştı.

Ünlü isim, doğum sonrası paylaşımında "Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.