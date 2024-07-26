Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi

4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına alan Eda Ece, şimdilerde tüm vaktini bebeğiyle geçiriyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ece, eşi Buğrahan Tuncer ile birbirlerini takipten çıktıkları ve ayrılık kararı aldıkları yönündeki iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi - 1

Uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi - 2

"SABIRSIZ CANIM KIZIM"

Eda Ece, 4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına almıştı.

Ünlü isim, doğum sonrası paylaşımında "Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi - 3

Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve bebeği Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece ile ilgili yeni bir iddia gündem oldu.

Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi - 4

AYRILIK İDDİALARINA SESSİZ KALMADI

Ünlü çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıktıkları ve ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.

Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi - 5

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini gazeteci Bilal Özcan'a bozdu.

Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi - 6

"YAPTIKLARI AYIP VE GÜNAH"

Eda Ece, "Buğra, Instagram'ı kapatalı 1 ay oldu. Bunun boşanmakla ne ilgisi var. 3 aylık bebeğimiz var. Yaptıkları ayıp ve günah. Mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. İddiayı çıkaranları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi - 7

"TAVŞANLI TULUM İYİ GECELER DİLER"

Öte yandan Eda Ece ardından da kızı Mina İpek'i takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Tavşanlı tulum iyi geceler diler" notunu düştü.

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