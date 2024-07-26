Buğrahan Tuncer ile ayrılıyor mu? Eda Ece'den yanıt geldi
4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına alan Eda Ece, şimdilerde tüm vaktini bebeğiyle geçiriyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ece, eşi Buğrahan Tuncer ile birbirlerini takipten çıktıkları ve ayrılık kararı aldıkları yönündeki iddialar sonrası sessizliğini bozdu.
Uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.