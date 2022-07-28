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Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim

Haberler - ntv.com.tr | 28.07.2022 - 11:22 - Son Güncelleme : 28.07.2022 - 11:25

Sürekli değişen stiliyle adından sıkça söz ettiren Türk müziğin güçlü ismi Bülent Ersoy, menajeri Haluk Şentürk'ün Hadise ile fotoğraf paylaşmasına sessiz kalmadı. "Hadise'yi düşman ilan edebilirim" diyen divaya Hadise'den cevap gecikmedi.

Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim - 1

Türkiye’nin divası Bülent Ersoy ile şarkıcı arasında geçen sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim - 2

MENAJERİ HADİSE İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ersoy’un menajeri Haluk Şentürk, sosyal medya hesabında Hadise ile fotoğrafını paylaştı.

Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim - 3

Kızıl saçlarıyla şu sıralar yeni bir tarz benimseyen Ersoy ise bu paylaşımın altına oldukça sert bir yorum yaptı.

Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim - 4

"KENDİSİNİ DÜŞMANIM İLAN EDEBİLİRİM"

Ersoy, fotoğrafın altına şu yorumları yazdı:

"Haluk Şimdi Bir Resim Geldi Telefonuma...
Bana İnatmı Koydunuz O Resmi ...

Hadise Hanımla Yanak Yanağa Poz Vermişsiniz ...Bu Hadise Hanımda Aslında İyi Bir Kızdır ... Gerçekten Çok Sevdiğim İyi Bir Çocuktur Ama Bu Kadar Ziyadesiyle Sana Yaklaşmasından Sonra Kendisine Olan iyi Niyetli Sevecen Yaklaşımlarım Ve İyi Niyeti Fikirlerim Her An Pozusyonumun An İtibariyle Değişmesine Sebeb Olabilir Kendisini Düşmanım İlan Edebilirim !!!

Bundan Sonraki İlk Görüşmenizde Aranızda
En Az 1,5 metre Mesafe İle Oturmanızı Bir Birinize Hiç Dokunmamanızı Her İkinizinde Sağlık Ve Selamati Adına Bilgilerinize Sunuyor En Halisane Duygularımla İlk Ve Son Kez SİZLERİ İKAZ EDİYORUM !!!
( BÜLENT ERSOY )"

Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim - 5

Ersoy'un 'ikazı'nı dikkat alan Hadise ise durumu toparlamak adını mesaja ılımlı bir cevap verdi.

Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim - 6

"SİZİN DÜŞMANLIĞINIZ BİLE BİR ÖDÜL"

Şarkıcı, Ersoy'un yorumunun altına "Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim - 7

Hadise, Haluk Şentürk ile olan gönderiyi kendi sosyal medya hesabında da paylaştı.

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