Bülent Ersoy menajerinin Hadise ile poz vermesine tepki verdi: Kendisini düşman ilan edebilirim

"KENDİSİNİ DÜŞMANIM İLAN EDEBİLİRİM"

Ersoy, fotoğrafın altına şu yorumları yazdı:

"Haluk Şimdi Bir Resim Geldi Telefonuma...

Bana İnatmı Koydunuz O Resmi ...

Hadise Hanımla Yanak Yanağa Poz Vermişsiniz ...Bu Hadise Hanımda Aslında İyi Bir Kızdır ... Gerçekten Çok Sevdiğim İyi Bir Çocuktur Ama Bu Kadar Ziyadesiyle Sana Yaklaşmasından Sonra Kendisine Olan iyi Niyetli Sevecen Yaklaşımlarım Ve İyi Niyeti Fikirlerim Her An Pozusyonumun An İtibariyle Değişmesine Sebeb Olabilir Kendisini Düşmanım İlan Edebilirim !!!



Bundan Sonraki İlk Görüşmenizde Aranızda

En Az 1,5 metre Mesafe İle Oturmanızı Bir Birinize Hiç Dokunmamanızı Her İkinizinde Sağlık Ve Selamati Adına Bilgilerinize Sunuyor En Halisane Duygularımla İlk Ve Son Kez SİZLERİ İKAZ EDİYORUM !!!

( BÜLENT ERSOY )"