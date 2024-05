Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Beni de sen gömeceksin

"GÖNLÜM KIRIK, GÖZÜM YAŞLI..."

"Annem, merhaba. Bugün Anneler Günü. Senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için. Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor" diyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:



"Biliyor musun seni yüce Hakk'ın rahmetine ve ebedi istirahatgâhına ellerimle tevdi ettikten sonra senden ayrı kaldığım ilk zamanlarımda alışkanlıkla hep senin telefonunu arayıp seninle mutad yapmış olduğumuz her günkü konuşmalarımızı sürdürmek üzere kendi telefonuma gitti ellerim. Ama ama ama şarkıdaki gibi gönlüm kırık, gözüm yaşlı, dudağımda hıçkırık oldu hep anam..."