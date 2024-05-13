Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Beni de sen gömeceksin

Annesinin mezar yeri için Süleyman Soylu'nun yardım ettiğini ifade eden Diva, "Laf aramızda aslında sen onları pek sevmezdin. Çünkü sen koyu bir zihniyetle ödün vermeksizin Sayın İsmet İnönü Paşa ve Sayın Bülent Ecevit yani nam-ı değer Karaoğlan taraftarı idin yâ hâni... Ama yüce Allah'ın hikmetinden sual olunmaz misali Zincirlikuyu Mezarlığı'nın o en nadide bölümünde tam Zincirlikuyu Camii'nin karşısındaki o mezar yerini sana 10 dakika içerisinde kim buldu dersin? Eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi... Şimdi ne olur bana kızma ama ben o insana ömrümün son nefesime kadar nasıl duacı olmayayım anneciğim yaaa... Aslında beni bilirsin... Ben de aynen senin gibi kuyruğu her zaman hep dik, Yüce Allah'ımdan başka hiçbir kimseden hiçbir şey talep etmeyen, etek öpmeyen, burnum düşse burnumu düştüğü yerden almayan ve hiç kimsenin önünde diz çöküp de eğilmeyen, senin çocuğun aynen... Ama konu kendim değil, kendi menfaatlerim değil, konu sendin anneciğim... Allah'ım yüzden gözden düşürmesin, 52 yıldır vermiş olduğum mesleki emeklerimin karşılığında elde etmiş olduğum saygınlığım daim olsun, ne mutlu bana ki açtığım o telefon cevapsız bırakılmadı, o yüzden hem mutlu, hem gururlu, hem de gerek şahsım gerekse senin adına çok huzurlu olmuştum o talebim acil cevaplandı ve oluşturuldu diye, o zaman işte onun içindir ki o insana hem vefa borçlu hem de müteşekkirim son nefesime kadar işte anneciğim" dedi.