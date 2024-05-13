Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Beni de sen gömeceksin

"MUSİKİNİN DIŞINDA SANA LAYIK BİR EVLAT OLAMADIM"
Bülent Ersoy, sözlerini "Yedirmeyi, içirmeyi, yardım etmeyi, yardımcı olmayı çok severdin... Kapına hep çocuklar gelir sana 'Necla anneanne' derdi ve sen hiçbir zaman boş geri çevirmezdin o minnoşları ve gelen tüm insanları... Dilerim ki yüce Allah'ım da hayırlara vesile kılsın dergah-ı izzetinde senin bu hayırlarını inşallah anam benim... Aslında daha çok şeyler var gönülde yazmak istediğim, seninle konuşmak istediğim ama ağlamaktan yazamıyorum çünkü harfleri tam göremiyorum, yanlış bir kelime yazarım diye de çok dikkat ediyorum, çünkü sen Türkçe'yi çok iyi bilerek çok dikkatli ve hakkını vererek kullanırdın annem. Beni bağışla, bana hakkını helal et, çünkü musikinin dışında belki sana tam layık bir evlat olamadım ama sen yaşarken sevgi ve şefkatinle hep korudun, kolladın ve de sırtımdaki koruyucu çelik bir yelek oldun bana her zaman, her yerde, herkese karşı. Ve dünyaya gelişimdeki durumumu hiç mi hiç yüzüme vurmadın. Ki sen de benim kadar tüm gerçekleri bildiğin halde canım annem. Mekanın cennet, ruhun şad, Anneler Günün kutlu olsun canım anneciğim" diye noktaladı.