Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlar sonrası Bilgen'e bir yorum da Bülent Ersoy'dan geldi.

Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum - 1

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları belli oldu.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist arasından 2 numaralı İdil Bilgen birinci oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum - 2

Sosyal medyada Bilgen'in Miss Turkey seçilmesi hakkında olumsuz yorumların ardı arkası kesilmiyor.

Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum - 3

Çağla Şıkel, Nebahat Çehre,Azra Akın gibi isimler Bilgen'e desteklerini dile getirse de çoğu ünlü isim de eleştirilerini esirgemiyor.

Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum - 4

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy da Muhabir Online'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikrini açıkladı.

Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum - 5

"ERKEKSİ HATLARI VAR"

Bülent Ersoy, “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum - 6

BİLGEN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Öte yandan İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu. Bilgen; "Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.

Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum - 7

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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