Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için yorum
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlar sonrası Bilgen'e bir yorum da Bülent Ersoy'dan geldi.
Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları belli oldu.
Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist arasından 2 numaralı İdil Bilgen birinci oldu.