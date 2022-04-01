Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği

Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Deniz Işın'ın yeni birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Deniz, Işın ile arkadaş olduklarını söyledi ancak ikili bu açıklamadan kısa bir süre sonra takside samimi şekilde görüntülendi.