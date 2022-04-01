Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği

Haberler | 01.04.2022 - 11:22

Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Deniz Işın'ın yeni birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Deniz, Işın ile arkadaş olduklarını söyledi ancak ikili bu açıklamadan kısa bir süre sonra takside samimi şekilde görüntülendi.

Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği - 1

Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Deniz Işın dün bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Baş başa yemek yiyen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İkili, mekan çıkışı taksi beklerken kameralara yakalandı.

Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği - 2

Işın, muhabirleri görünce uzaklaşırken, Deniz soruları yanıtladı.

Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği - 3

"HAYATIMDA SADECE İŞ VAR" 

Deniz, muhabirlere Işın’la yalnızca arkadaş olduklarını söyleyerek, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna, "Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” dedi.

Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği - 4

Daha sonra taksiye binerek mekandan ayrılan ikilinin taksideki samimi halleri dikkat çekti. Işın'ın takside başını Deniz’in omzuna yasladığı anlar görüntülendi. 

Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği - 5

Deniz, bir süre önce manken Didem Soydan ile birlikteydi.

İkili, ilişkilerini geçtiğimiz yıl ekim ayında sonlandırmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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