Burak Deniz ile Deniz Işın birlikteliği

Haberler | 01.04.2022 - 11:22
Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Deniz Işın dün bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Baş başa yemek yiyen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
İkili, mekan çıkışı taksi beklerken kameralara yakalandı.
Işın, muhabirleri görünce uzaklaşırken, Deniz soruları yanıtladı.
Deniz, muhabirlere Işın’la yalnızca arkadaş olduklarını söyleyerek, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna, "Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” dedi.
Daha sonra taksiye binerek mekandan ayrılan ikilinin taksideki samimi halleri dikkat çekti. Işın'ın takside başını Deniz’in omzuna yasladığı anlar görüntülendi.
Deniz, bir süre önce manken Didem Soydan ile birlikteydi.
İkili, ilişkilerini geçtiğimiz yıl ekim ayında sonlandırmıştı.