Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

"TOPRAKLA UĞRAŞMAK BENİ DİNLENDİRİYOR"

Oyuncu, 2008 yılında arsasını satın almıştı. Arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu verdiği bir röportajda "Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor, kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.