Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

Kısırdöngü, Köprü, Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burak Hakkı çiftlik hayatından birçok paylaşımda bulundu.

Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı - 1

Bir süre Yunanistan'da yaşayan oyuncu Burak Hakkı, şehir hayatından kaçtığı Gelibolu’dan birçok sosyal medya paylaşımı yaptı.

Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı - 2

ŞEHİR HAYATINDAN KAÇMAK İÇİN GİDİYOR

Oğlu Rüzgar doğduktan sonra İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak için sık sık Gelibolu'ya giden Hakkı, çiftlik hayatına dair fotoğraflar paylaştı.

Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı - 3

35 bin metrekarelik arsa aldığı bilinen oyuncu, Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde ceviz ve meyve yetiştiriyor.

Oyuncu traktör üzerinde verdiği pozda "Bu filmin başrollerinde Annem, Mustafa, Kerim ve Hatice var" ifadelerini kullandı.

Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı - 4

"TOPRAKLA UĞRAŞMAK BENİ DİNLENDİRİYOR"

Oyuncu, 2008 yılında arsasını satın almıştı. Arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu verdiği bir röportajda "Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor, kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı - 5

Ceviz yetiştiren Hakkı "Yeni mahsül 2022 Chandler cevizlerimiz" notunu düştü.

N-LIFE HABERLERİ

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