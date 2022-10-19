Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

Bir süre Yunanistan'da yaşayan oyuncu Burak Hakkı, şehir hayatından kaçtığı Gelibolu’dan birçok sosyal medya paylaşımı yaptı.
Oğlu Rüzgar doğduktan sonra İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak için sık sık Gelibolu'ya giden Hakkı, çiftlik hayatına dair fotoğraflar paylaştı.
35 bin metrekarelik arsa aldığı bilinen oyuncu, Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde ceviz ve meyve yetiştiriyor.
Oyuncu traktör üzerinde verdiği pozda "Bu filmin başrollerinde Annem, Mustafa, Kerim ve Hatice var" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, 2008 yılında arsasını satın almıştı. Arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu verdiği bir röportajda "Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor, kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.
Ceviz yetiştiren Hakkı "Yeni mahsül 2022 Chandler cevizlerimiz" notunu düştü.