Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları

Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna; "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim" yanıtını vermişti.