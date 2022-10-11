Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları

Oyuncu Burak Özçivit ile ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen yeni hamilelik pozlarını yayınladı.

Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları - 1

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilk çocukları Karan'ın ardından ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları - 2

Evcen, yeni hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları - 3

36 yaşındaki oyuncununun iyice belirginleşen karnı dikkat çekti.

Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları - 4

Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna; "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim" yanıtını vermişti.

Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları - 5

Oyuncu çift Özçivit ile Evcen 2017 yılında dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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