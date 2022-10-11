Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilk çocukları Karan'ın ardından ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.
Evcen, yeni hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
36 yaşındaki oyuncununun iyice belirginleşen karnı dikkat çekti.
Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna; "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim" yanıtını vermişti.
Oyuncu çift Özçivit ile Evcen 2017 yılında dünyaevine girmişti.