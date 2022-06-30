Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde

Haberler | 30.06.2022 - 08:51
Çalıkuşu dizi setinde tanışıp birlikteliğe başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), Bodrum tatillerine devam ediyor.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan ikili, Gündoğan'daki bir otelin plajında görüntülendi.
Çift, suya girmeden önce oğullarına koruyucu krem sürdü. Özçivit, ardından üç yaşındaki oğlu Karan ile birlikte deniz keyfi yaptı.
Hamileliğinin ilk aylarında olan Evcen daha çok şenzlogta güneşlenmeyi tercih etti.
Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alırken, Özçivit ise Kuruluş Osman'da seyirci karşısına çıktı.