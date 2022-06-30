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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde

Haberler | 30.06.2022 - 08:51

İkinci bebeklerini bekleyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oğulları Karan ile birlikte Bodrum tatillerinde görüntülendi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde - 1

Çalıkuşu dizi setinde tanışıp birlikteliğe başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), Bodrum tatillerine devam ediyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde - 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan ikili, Gündoğan'daki bir otelin plajında görüntülendi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde - 3

Çift, suya girmeden önce oğullarına koruyucu krem sürdü. Özçivit, ardından üç yaşındaki oğlu Karan ile birlikte deniz keyfi yaptı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde - 4

Hamileliğinin ilk aylarında olan Evcen daha çok şenzlogta güneşlenmeyi tercih etti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile tatilde - 5

Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alırken, Özçivit ise Kuruluş Osman'da seyirci karşısına çıktı.

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