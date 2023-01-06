Burak Sergen ile Işıl Sergen arasında nafaka krizi

Sergen’in 14 yaşındaki oğulları Cansın için ödediği nafaka bu yıl artarak 41 bin 209 liraya yükseldi. Ünlü oyuncu, bu miktarın azaltılarak 10 bin liraya düşürülmesini talep etti.

Işıl Sergen ise bu talebin üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.