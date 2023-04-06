Burcu Kara doğum anlarını paylaştı

Zorlu geçen sekiz saatin ardından bebeğine kavuşan oyuncu, "Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken hayata geldiği günü hatırladım. Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız. Ağabeyi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi. Gelişi de abisine göre daha kısa sürdü. Yine unutamayacağımız anlarla, anılarla dolu bir Aralık günü" ifadelerini kullandı.