Burcu Kara doğum anlarını paylaştı

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci çocuğu Can'ı geçtiğimiz aralık ayında kucağına almıştı.
Kara, bebeğine kavuştuğu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Zorlu geçen sekiz saatin ardından bebeğine kavuşan oyuncu, "Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken hayata geldiği günü hatırladım. Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız. Ağabeyi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi. Gelişi de abisine göre daha kısa sürdü. Yine unutamayacağımız anlarla, anılarla dolu bir Aralık günü" ifadelerini kullandı.
Normal doğum yapan oyuncu, sözlerine "Onu ilk görüşüm. Şu anda da yüzüne bakıyorum hala inanamayarak. Hepimize iyi geceler" diyerek devam etti.
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu, doğum öncesi anları işte böyle paylaştı...