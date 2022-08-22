Burcu Kara ikinci çocuğuna hamile

"36 BEDEN GÜNLERİME ARA VERİYORUZ"

Geçen hafta bir Instagram paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Kara, "Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun!" demişti.

Öte yandan Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden Ömer adında bir oğlu daha bulunuyor. Parlak'ın Kara ile doğacak çocuklarıyla birlikte 3, ünlü oyuncunun ise 2. çocuğu olacak.