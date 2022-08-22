Burcu Kara ikinci çocuğuna hamile

Haberler | 22.08.2022 - 12:09 - Son Güncelleme : 22.08.2022 - 12:11
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olacağını açıklayan Kara'dan hamilelik pozları geldi.
Sosyal medyadan sık sık paykaşım yapan 42 yaşındaki oyuncu, ilk kez karnı burnunda çekilen fotoğraflarını takipçilerine gösterdi.
Kara, plajda mavi elbisesiyle çekilen fotoğraflarını yayınladığı paylaşımında, hamileliğinin altıncı ayına girdiğini belirtti.
Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen Kara, gönderisine "Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive' dedim. 5 ay bitti!" diye not düştü. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı.
Geçen hafta bir Instagram paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Kara, "Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun!" demişti.
Öte yandan Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden Ömer adında bir oğlu daha bulunuyor. Parlak'ın Kara ile doğacak çocuklarıyla birlikte 3, ünlü oyuncunun ise 2. çocuğu olacak.
Burcu Kara, 2011'de meslektaşı Buğra Gülsoy ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, bir yıl sonra boşanmıştı.