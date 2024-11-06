Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım

Rüyanda Görürsün, Güneşin Kızları, Afili Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 1

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil pozlarıyla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 2

Sosyal medyayı aktif kullanan 34 yaşındaki oyuncu, İtalya, Yunanistan ve Antalya'nın ardından soluğu Fransa'da aldı.

Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 3

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin balkonunda bornozuyla verdiği pozları paylaştı.

Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 4

Özberk'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 5

Öte yandan oyuncu, son olarak "Bitti demeden bitmez" notuyla tatil karelerini paylaşmıştı.

Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 6
Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 7
Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım - 8
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