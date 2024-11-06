Burcu Özberk'ten bornozlu paylaşım
Rüyanda Görürsün, Güneşin Kızları, Afili Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil pozlarıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil pozlarıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan 34 yaşındaki oyuncu, İtalya, Yunanistan ve Antalya'nın ardından soluğu Fransa'da aldı.
Ünlü oyuncu, kaldığı otelin balkonunda bornozuyla verdiği pozları paylaştı.
Özberk'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan oyuncu, son olarak "Bitti demeden bitmez" notuyla tatil karelerini paylaşmıştı.