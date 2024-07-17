Buse Terim'den ayrılık sonrası açıklama: İyi olmamam için bir sebep yok

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan çiftten Terim, sosyal medya hesabında özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

Buse Terim'den ayrılık sonrası açıklama: İyi olmamam için bir sebep yok - 1

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

N-LIFE HABERLERİ

Buse Terim'den ayrılık sonrası açıklama: İyi olmamam için bir sebep yok - 2

"GÖSTERECEĞİNİZ HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."

Buse Terim'den ayrılık sonrası açıklama: İyi olmamam için bir sebep yok - 3

"HAYAT IŞIĞIMI YENİDEN KAZANDIM"

Terim sosyal medya hesabında özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim, iyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde. Çocuklarım, dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladım. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım. Yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok 'ben' demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum."

Buse Terim'den ayrılık sonrası açıklama: İyi olmamam için bir sebep yok - 4

"BİR UZMAN YARDIMI ALARAK SÖYLEDİK"

Ayrılık süreci sorulan Terim "Buna benzer çok fazla soru geldiği için önce bununla başlamak istiyorum. Evet bir uzman yardımı alarak söyledik. En önemli noktanın bu kararı almamızın sebebinin onlar olmadığını vurgulamamız olduğunu söylediler. Çocuklar bazen bu durumlarda kendilerini suçlayabiliyormuş çünkü. Özellikle bu kararı iki yetişkin olarak kendi sebeplerimiz yüzünden aldığımızı anlattık. Anne baba olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle vurguladık. Etkilenmediler diyemem ama süreci benim tahminimden daha sakin atlattılar ve şu anda da gayet iyiler" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER