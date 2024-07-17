Buse Terim'den ayrılık sonrası açıklama: İyi olmamam için bir sebep yok
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan çiftten Terim, sosyal medya hesabında özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.
Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.
10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.