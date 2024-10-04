Çağatay Akman’a beraat kararı talebi

AKMAN HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİ TALEBİ

Akman ve Ayaz hakkında ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman’ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.