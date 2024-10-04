Çağatay Akman’a beraat kararı talebi
Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklandı. Mütalaada, şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Çağatay Akman, mağdur sanık Öykü Uslu ve Uslu’nun avukatı hazır bulundu. Duruşmada Akman’ın avukatı mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.