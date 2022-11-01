Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Duygu Sarışın ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - 1

İçerde, Delibal, Medcezir ve Hakan: Muhafız gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bazı kaynaklara göre oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın ile evleniyor.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - 2

Uzun bir süredir birliktelik yaşayan çiftin evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - 3

Bir süredir kameralardan ve televizyondan uzak kalan Ulusoy ile Sarışın’ın yeni evleri için mobilya arayışında olduğu biliniyor.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - 4

Söylentilere göre çift gelecek yaz dünyaevine girecek.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - 5

Aslen İzmirli olan Sarışın’ın yıldızı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile parlamıştı. Oyuncu, Ulusoy ile İçerde dizisinde beraber rol almıştı.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - 6

Ulusoy’un en çok konuşulan ilişkilerinden biri Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olmuştu. Çiftin ilişkisi 2013 yılında son bulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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