Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi
Terzi, Kübra, Tam Bir Centilmen, Gaddar ve Kağıttan Hayatlar gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İddialara göre, Ulusoy setlerde 8 saatten fazla çalışmama kararı aldı.
Son olarak Gaddar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un yeni projeleri merakla bekleniyor. Oyuncunun yeni projesinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddia edilmişti.
Oyuncu, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddialarını "Ne diyebilirim bununla ilgili? Her şeye inanmayın" diyerek yalanlamıştı.