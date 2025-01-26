Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi

Son olarak Gaddar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un yeni projeleri merakla bekleniyor. Oyuncunun yeni projesinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddia edilmişti.



Oyuncu, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddialarını "Ne diyebilirim bununla ilgili? Her şeye inanmayın" diyerek yalanlamıştı.