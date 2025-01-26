Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi

Terzi, Kübra, Tam Bir Centilmen, Gaddar ve Kağıttan Hayatlar gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İddialara göre, Ulusoy setlerde 8 saatten fazla çalışmama kararı aldı.

Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi - 1

Son olarak Gaddar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un yeni projeleri merakla bekleniyor. Oyuncunun yeni projesinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddia edilmişti.

Oyuncu, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddialarını "Ne diyebilirim bununla ilgili? Her şeye inanmayın" diyerek yalanlamıştı.

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Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi - 2

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan, Ulusoy'un Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora ile aşk yaşıyor. İkilinin ilişkisinin çok yeni olduğu biliniyor.

Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi - 3

Akşam'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy, ailesi ve sevgilisi Aslıhan Malbora'ya daha çok vakit ayırmak istiyor.

Oyuncunun setlerde 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi.

Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi - 4

Dizi ve reklam çekimlerinde günde en fazla 8 saat çalışma kuralı koyan 34 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmeyi hedefliyor.

Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi - 5

Ulusoy ve Malbora geçtiğimiz haftalarda baş başa Barcelona tatiline çıkmıştı.

Çağatay Ulusoy'un set kuralı gündem oldu: 8 saatten fazla çalışmama kararı aldığı iddia edildi - 6

Oyuncu son dönemde Terzi, Kübra, Tam Bir Centilmen ve Gaddar gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

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