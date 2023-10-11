Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı
Türk Çağdaş sanatının önemli isimlerinden ressam ve mimar Haluk Akakçe, Zincirlikuyu'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze törenine sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Haluk Akakçe Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki sanatçı Haluk Akakçe 9 Ekim'de vefat etmişti. Ressam ve iç mimar Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Haluk Akakçe Zincirlikuyu Mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.