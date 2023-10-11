Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı

Türk Çağdaş sanatının önemli isimlerinden ressam ve mimar Haluk Akakçe, Zincirlikuyu'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze törenine sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Haluk Akakçe Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 1

Bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki sanatçı Haluk Akakçe 9 Ekim'de vefat etmişti. Ressam ve iç mimar Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Haluk Akakçe Zincirlikuyu Mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 2

Akakçe'nin cenaze törenine ailesinin yanı sıra oyuncu Tuba Ünsal, Hatice Aslan, Melis Birkan, şarkıcı Aleyna Tilki ile  iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Eşi Nevzat Akakçe taziyeleri cami avlusunda kabul ederken yakın dostları Haluk Akakçe'nin vasiyetini yerine getirerek kendi tasarımı olan şapkaları taktı.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 3

"HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ, DÜNYADA DA TANINAN BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Taziyelerin cami avlusunda kabul eden eşi Nevzat Akakçe gözyaşları içinde, "Acımız çok büyük hepimizin. Şuan da söyleyecek çok fazla birşey de yok ama daha önce de söyledim, Haluk daha iyi bir yere gitti. Ondan hiç şüphem yok. Bundan sonra da anılarımızda yaşayacak, hiçbir zaman da ismi kaybolmayacak. Herkesin çok sevdiği, dünyada da tanınan büyük bir sanatçıydı. Sadece sanatçılığıyla değil de kişiliğiyle de herkesin hayatına dokunan, dokunduğu insanların içindeki ışığı da çıkaran bir yönü vardı ve bu hep yaşayacak, herkes Haluk’u çok iyi hatırlayacaktır. Benim için büyük kayıp, aslında bir anlamda da kayıp değil kazancımda var" diye konuştu.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 4

"ÇOK ÖZEL BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

Haluk Akakçe’nin yakın arkadaşı Tuba Ünsal, "Gözyaşlarımı limitli kullandığım birkaç gün geçiriyorum. Ölümüyle çok ciddi sarsıldım arkadaşımın. Çünkü çok erken bir ölümdü bizim için. Ama dünya sanatında çok önemli bir yeri olan, çok parıl parıl bir sanatçıydı Haluk. Benim ruhuma büyük katkıda bulunan, küçüklüğümden itibaren hamurumun yoğurulmasında hep yanımda olan, kızımın doğmasına vesile olan çok özel bir sanatçıyı kaybettik" ifadelerini kullandı. Oyuncu Hatice Aslan ise, “Haluk çok özel bir insandı, iyi ki tanımışım. Çok güzel eserler bıraktı. Haluk’u daha iyi tanımak için elinizden geldiği kadar röportajlarını dinlemeye çalışın. Araştırmak lazım, sadece resimde gizli değil Haluk. Birçok yerde Türkiye’yi de temsil eden bir insandı. Yurtdışında çok güzel işler yaptı, çok güzel işler bıraktı. İyi ki tanımışım, özel, özgün, özgür bir insandı." diye konuştu

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 5

Akakçe, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve dokuz gün komada kaldığını belirtmiş, "Yetenekli ekibin mucizevi çabalarıyla geri döndüm" demişti.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 6

24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Haluk Akakçe, Bilkent Üniversitesi'ndeki İç Mimarlık eğitiminin ardından Londra'daki Royal College of Art ve Amerika’daki The School of the Art Institute of Chicago'daki MFA derecelerini birincilikle tamamladı. 1997'de ilk kişisel sergisini Chicago'da açmasının ardından sanat çalışmalarına Londra ve New York'ta devam etti.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 7

ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 8

Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde birçok sergi açan Akakçe’nin islerinin sergilendiği mekanlar arasında Whitney Museum of American Art(New York, 2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long Island City (New York, 2001) New Museum, (New York, 2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea Art Museum (New York, 2007), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (Graz- Avusturya, 2008) ve İstanbul Modern Sanat Müzesi (İstanbul, 2009) bulunuyor. 

Sanatçının katıldığı önemli bienal ve festivaller arasında; 2002’deki "Metropolitan Iconographies" 25. Sao Paulo Bienali, 2001’deki "Painting at the Edge of the World" Walker Art Center, Minneapolis ve Paolo Colombo küratörlüğündeki 6.Uluslararası Đstanbul Bienali de yer alıyor.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı - 9

Sanatçı Las Vegas valisinin davetiyle 2006 yılına damgasını vuran projesi "Sky is the Limit"i Fremont Caddesi’ndeki dünyanın en büyük LED ekranı olan Viva Vision’da gerçekleştirdi.

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