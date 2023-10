Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı

Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde birçok sergi açan Akakçe’nin islerinin sergilendiği mekanlar arasında Whitney Museum of American Art(New York, 2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long Island City (New York, 2001) New Museum, (New York, 2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea Art Museum (New York, 2007), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (Graz- Avusturya, 2008) ve İstanbul Modern Sanat Müzesi (İstanbul, 2009) bulunuyor.

Sanatçının katıldığı önemli bienal ve festivaller arasında; 2002’deki "Metropolitan Iconographies" 25. Sao Paulo Bienali, 2001’deki "Painting at the Edge of the World" Walker Art Center, Minneapolis ve Paolo Colombo küratörlüğündeki 6.Uluslararası Đstanbul Bienali de yer alıyor.