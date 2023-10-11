Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akçakçe son yolculuğuna uğurlandı

"HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ, DÜNYADA DA TANINAN BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Taziyelerin cami avlusunda kabul eden eşi Nevzat Akakçe gözyaşları içinde, "Acımız çok büyük hepimizin. Şuan da söyleyecek çok fazla birşey de yok ama daha önce de söyledim, Haluk daha iyi bir yere gitti. Ondan hiç şüphem yok. Bundan sonra da anılarımızda yaşayacak, hiçbir zaman da ismi kaybolmayacak. Herkesin çok sevdiği, dünyada da tanınan büyük bir sanatçıydı. Sadece sanatçılığıyla değil de kişiliğiyle de herkesin hayatına dokunan, dokunduğu insanların içindeki ışığı da çıkaran bir yönü vardı ve bu hep yaşayacak, herkes Haluk’u çok iyi hatırlayacaktır. Benim için büyük kayıp, aslında bir anlamda da kayıp değil kazancımda var" diye konuştu.