Çağla Şıkel: Ailemin olduğu her yer bana zaten cennet

Şıkel "Türkiye Güzellik Yarışması'na babamdan gizli girmiştim. Babamı sadece yarışmanın olduğu gün oraya çağırdık. Babam nefret içinde geldi. Ben birinci olduğum zaman ayağa ilk fırlayan 'İşte benim kızım' diye bağıran oydu" dedi.
Çağla Şıkel, hayatındaki kırılma noktalarını şöyle sıraladı:
“Babamın kaybı, boşanmam. Çocuklarımın doğumu benim için kırılma diye düşündüğümüz ama inanılmaz bir bağla değişen bir şey. Çağla eğer bir yerinden kırılıp başka bir kadın olduysa babasının ölümü ve sonra çocuklarımın doğumu. Kırılma, müthiş bir filizlenmedir aslında.”