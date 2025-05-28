Çağla Şıkel neler yediğini paylaştı: Kahvaltı tabağı gündem olmuştu

"SANKİ KURBAĞA BACAĞI YEMİŞİM GİBİ"

Öte yandan kahvaltı tabağıyla eleştirilen odağı olan sunucu, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Şıkel "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamale yapıldı. Akşam çok geç yemek zorunda kalmıştım. Bazen her sabah kalktığında aç uyanmazsın ve canın kahvaltı etmek istemeyebilir. Öyle günlerde öğün atlayarak kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitamin alıyorum yaşım gereği de. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Ama tabii altını doldurmadım. Denge meselesi olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.