Çağla Şıkel neler yediğini paylaştı: Kahvaltı tabağı gündem olmuştu
Daha önce kahvaltı tabağı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel katıldığı bir doğum günü partisinde yediklerini paylaştı.
KAHVALTI TABAĞI GÜNDME OLDU
Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti. Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yapmıştı.
Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluşuyor.