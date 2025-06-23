Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, ailesiyle Bali'ye gitti.
Ünlü sunucu Çağla Şıkel tatil için Bali'yi tercih etti.
Ünlü sunucu Çağla Şıkel tatil için Bali'yi tercih etti.
46 yaşındaki Şıkel, annesi, oğulları Kuzey ve Uzay ile Bali'ye gitti.
Şıkel, helikopter yolculuğundan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Şıkel "Allah’ım lütfen inelim, söz bir daha binmeyeceğim." notuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Şıkel geçtiğimiz yıl da Bali'ye gitmişti. Şıkel yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer vermişti:
"Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet."
Şıkel daha sonra "İlk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum" diye eklemişti.