Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, ailesiyle Bali'ye gitti.

Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti - 1

Ünlü sunucu Çağla Şıkel tatil için Bali'yi tercih etti.

N-LIFE HABERLERİ

Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti - 2

46 yaşındaki Şıkel, annesi, oğulları Kuzey ve Uzay ile Bali'ye gitti.

Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti - 3

Şıkel, helikopter yolculuğundan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti - 4

Şıkel "Allah’ım lütfen inelim, söz bir daha binmeyeceğim." notuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti - 5

Şıkel geçtiğimiz yıl da Bali'ye gitmişti. Şıkel yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer vermişti:

"Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet."

Şıkel daha sonra "İlk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum" diye eklemişti.

DAHA FAZLA GÖSTER