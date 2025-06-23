Çağla Şıkel oğullarıyla Bali'ye gitti

Şıkel geçtiğimiz yıl da Bali'ye gitmişti. Şıkel yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer vermişti:

"Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet."

Şıkel daha sonra "İlk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum" diye eklemişti.