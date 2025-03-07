Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltı fotoğrafıyla gündem olmuştu. Ünlü sunucu şimdi de akşam yemeğiyle adından söz ettirdi.

Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - 1

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Uzay'ın doğum gününden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 46 yaşındaki ünlü sunucu, kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - 2

Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yaptı.

Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluşuyor.

Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - 3

Kahvaltı paylaşımıyla uzun süredgündem olan sunucu, bu kez de akşam yemeğini paylaştı.

Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımında sonra bu kez de akşam yemeği gündemde - 4

Şıkel'in akşam yemeği tabağında turp yer alıyor.

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