Çağla Şıkel’in kahvaltı paylaşımından sonra bu kez de akşam yemeği gündemde
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltı fotoğrafıyla gündem olmuştu. Ünlü sunucu şimdi de akşam yemeğiyle adından söz ettirdi.
2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde oğlu Uzay'ın doğum gününden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 46 yaşındaki ünlü sunucu, kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti.