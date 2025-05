Eşinin festivalde verdiği pozlardan birini paylaşan Çıtanak, "Yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir Çağrı, yeni bir aile, yeni alışkanlıklar… Bir test çubuğunda iki çizgiyi görene kadar korkunç olan her şey bir anda en büyük hayalim oldu. Geçmişi unutmaya hiç bu kadar hevesli olmamıştım. Yapacağımız her şey için, yaşayacağımız her şey için, bütün oyunlarımda bana eşlik edeceğin, en sıkı takım arkadaşlarımdan biri olacağın sana şimdiden teşekkür ederim" dedi.