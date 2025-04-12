Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı
Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Yaşadıklarını "Kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş" sözleriyle ifade eden Bilic'e eski sevgilisi Çakal'dan destek geldi.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bir süredir taciz edildiğini açıkladı.
Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaştı.