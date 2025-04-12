Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı

Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Yaşadıklarını "Kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş" sözleriyle ifade eden Bilic'e eski sevgilisi Çakal'dan destek geldi.

Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı - 1

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bir süredir taciz edildiğini açıkladı.

Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı - 2

YÜZÜNÜN HALİNİ PAYLAŞTI

Danla Bilic, "Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız" açıklamasında bulundu.

Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı - 3

Danla Bilic'in paylaşımlarının ardında peş peşe paylaşımlar geldi. Bilic'in eski sevgilisi Emirhan Çakal şu sözlerle destek verdi:

"Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir. "

Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı - 4

Bilic'in uzun zamandır küs olduğu arkadaşı Ala Tokel de "Benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi" ifadelerini kullandı.

Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı - 5

"SİTEYE KURYE KILIĞINDA GİRİŞ YAPMIŞ, BENİ TAKİP ETMİŞ"

Bilic sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmışt:

 "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir."

Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı - 6

GÜVENLİK KAMERASI ÖNÜNDE DARP

Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic, 11 Nisan 2025 tarihinde, üyesi olduğu spor kulübünün restoranında Berk Çetin tarafından yumruklanarak darp edildiğini, olayın güvenlik kameralarınca net bir şekilde kayda alındığını söyledi.

Çakal ve Ala Tokel'den Danla Bilic'e destek | Ünlü fenomen darp fotoğrafını paylaştı - 7

"AİLE İÇİ BÜROYA MÜRACAAT ETTİM"

Sosyal medya fenomeni "Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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