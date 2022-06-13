Çalıntı belgeler Cristiano Ronaldo 'ya yaradı

Haberler | 13.06.2022 - 13:49

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlandığı dava çalıntı belgeler nedeniyle düştü.

Çalıntı belgeler Cristiano Ronaldo 'ya yaradı - 1

Kariyerine Manchester United'da devam eden , hakkındaki tecavüz davası sonuçlandı. 

Çalıntı belgeler Cristiano Ronaldo 'ya yaradı - 2

ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey, belgelerin elde ediliş şekliyle ilgili olarak davayı bitirdi. 

Çalıntı belgeler Cristiano Ronaldo 'ya yaradı - 3

Mahkeme, Mayorga’nın çalıntı belgeler sunduğu ve belgeleri kötü niyetle kullandığına hükmederek davayı düşürdü.

Çalıntı belgeler Cristiano Ronaldo 'ya yaradı - 4

Las Vegas kentinde yaşayan öğretmen Kathryn Mayorga'nın 2009 yılında yıldız futbolcunun kendisine tecavüz ettiğini iddia edip konuyu yargıya taşımıştı. 

Çalıntı belgeler Cristiano Ronaldo 'ya yaradı - 5

Mayorga Ronaldo'dan 25 milyon dolar tazminat istiyordu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER