Çalıntı belgeler Cristiano Ronaldo 'ya yaradı

Haberler | 13.06.2022 - 13:49
Kariyerine Manchester United'da devam eden Cristiano Ronaldo, hakkındaki tecavüz davası sonuçlandı.
ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey, belgelerin elde ediliş şekliyle ilgili olarak davayı bitirdi.
Mahkeme, Mayorga’nın çalıntı belgeler sunduğu ve belgeleri kötü niyetle kullandığına hükmederek davayı düşürdü.
Las Vegas kentinde yaşayan öğretmen Kathryn Mayorga'nın 2009 yılında yıldız futbolcunun kendisine tecavüz ettiğini iddia edip konuyu yargıya taşımıştı.
Mayorga Ronaldo'dan 25 milyon dolar tazminat istiyordu.